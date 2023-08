MotoGP, GP Gran Bretagna. Marco Bezzecchi favorito. Francesco Bagnaia spera nell’asciutto. E le Aprilia sono in agguato…

Alle ore 14.00 odierne prenderà il via il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP. Avete letto bene, l’ora è quella consueta. Nonostante il differente fuso orario d’oltremanica, Dorna ha “aggiustato” il programma domenicale, incastonando la classe regina fra le due categorie formative. Assisteremo, dunque, all’evento clou del weekend nel primo pomeriggio, come d’abitudine.

Cosa aspettarsi dal GP odierno? Partiamo dal meteo. Ieri le qualifiche si sono svolte nel diluvio, mentre la Sprint si è tenuta nel proverbiale contesto ibrido rappresentato da un asfalto leggermente umido. Viceversa, le previsioni per oggi affermano che vi sia un’alta probabilità di correre anche la gara canonica sull’asciutto. Never say never da queste parti, ma i metereologi di Sua Maestà sono generalmente competenti. Indi per cui, è verosimile potersi fidare delle loro conclusioni.

Chi cercherà riscatto è indubbiamente Francesco Bagnaia, ieri impalpabile e costretto a cedere 9 punti a Marco Bezzecchi. Il romagnolo si attestato alla piazza d’onore della Sprint e, contemporaneamente, è tornato al secondo posto della classifica iridata. Il portacolori del Team Mooney VR46 va considerato il favorito numero uno per il successo odierno. Partirà dalla pole position e da venerdì mattina sta dimostrando di trovarsi a meraviglia nell’autodromo inglese.

Bez appare tranquillo e, soprattutto, sicuro in ogni condizione. Asciutto o bagnato per lui non fa differenza. Viceversa, Pecco si augura di avere un aiuto da parte del meteo, nella speranza possa essere il più estivo possibile. Il piemontese, quarto sulla grigilia, dovrà giocoforza riscattare il passaggio a vuoto nella strana Sprint di ieri, chiusa in un avvilente 14° posto.

Discorso simile per Jorge Martin, terzo candidato al titolo. Lo spagnolo si è attestato al 6° posto nella gara dimezzata, una performance senza infamia e senza lode, che gli ha consentito di rosicchiare 4 lunghezze a Bagnaia, ma al contempo lo ha obbligato a incassare il sorpasso di Bezzechi nella graduatoria assoluta. Il madrileno dovrà giocoforza farsi largo sin dai giri iniziali, perché la posizione di partenza è poco invitante (settimo).

Infine, guai a sottovalutare le Aprilia, perché le moto di Noale si trovano da sempre benissimo nell’autodromo britannico. Ieri, nella Sprint, è arrivato il podio di Maverick Viñales. Le RS-GP si candidano a replicare il risultato, correndo da protagoniste. L’esatto opposto delle marche giapponesi, totalmente sparite dagli schermi radar.

Foto: MotoGPpress.com