Moto3, GP Gran Bretagna 2023: Ortolà il più veloce nella FP1, bene i piloti italiani

Ivan Ortolà ha festeggiato il suo compleanno segnando il tempo più veloce in occasione della prima sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna, nono appuntamento valido per il Motomondiale 2023 di Moto3.

Nell’insidioso circuito di Silverstone, solitamente contraddistinto da una condizione meteo instabile, il neo diciannovenne in forza alla Angeluss MTA Team ha registrato un crono di 2:12:818, precedendo di +0.010 Juame Masia (Leopard Racing), autore di un’ottima seconda parte che gi hanno consentito di girare ad alti ritmi. Terzo poi il nipponico della Liqui Moly Husqvarna Ayumi Sasaki, il quale ha segnato un gap di +0.022

Benissimo in questo momento i centauri italiani, praticamente tutti potenzialmente dentro la fondamentale top 14. Stefano Nepa (Angeluss MTA Team) si è piazzato infatti al quarto posto con +01.99, Romano Fenati (Rivacold Snipers Team) è invece sesto con +0.549. Ok anche Riccardo Rossi (SIC58 squadra corse), nono con +0.879, e Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), tredicesimo con +1.074. Filippo Farioli è invece l’unico al momento fuori dalle prime quattordici dopo aver trovato la ventunesima piazza con +2.166.

Uno sguardo poi al leader del Mondiale, ovvero Daniel Holgado (Red Bull KTM) abile a raccogliere la quinta piazza con un ritardo di +0.876. Quattordicesimo posto infine per Deniz Oncu (Red Bull KYM), ultimo della top 14 con +1.186. Sessione non conclusa poi per Artigas (CFMOTO RACING Pruestel) che, a causa, di una caduta, on ha fatto in tempo a rientrare.

