Listone Fantacalcio 2023-2024: quanto costano i giocatori dopo la seconda giornata di Serie A, i nuovi valori per chi deve fare ancora l’asta

Con i due posticipi di ieri sera si è conclusa la seconda giornata della Serie A 2023-2024. Tanti i risultati sorprendenti che hanno segnato il fine settimana appena terminato: non si fermano Napoli, Milan e Inter, le quali hanno sconfitto rispettivamente Sassuolo, Torino e Cagliari, la Juventus viene bloccata sull’1-1 dal Bologna, mentre continua il periodo nero per Roma e Lazio, battute clamorosamente da Genoa e Verona.

Chi ha preso la scena più di tutti è stato il Milan di Stefano Pioli: i rossoneri hanno dominato il match contro i granata, usciti sconfitti da San Siro con il punteggio di 4-1. Tra i giocatori del Diavolo spicca sopra tutti Olivier Giroud, autore di una doppietta di rigore che ha indirizzato il match in favore della sua squadra. Benissimo anche Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, mentre è rimasto in ombra Rafael Leao, ancora a secco di gol in questo campionato, autore solamente dell’assist per il gol di Theo Hernandez.

Ottima prestazione anche per il Napoli di Rudi Garcia: i partenopei hanno battuto per 2-0 il Sassuolo alla prima uscita stagionale al Maradona. A firmare ancora una volta la vittoria degli azzurri è stato Victor Osimhen, il quale ha trasformato il rigore che ha sbloccato il punteggio. Nuovamente decisivo tra i napoletani è stato Giovanni Di Lorenzo, autore del secondo gol su assist di Kvicha Kvaratskhelia che ha chiuso i conti del match.

Tra i bomber, continua il momento positivo di Dusan Vlahovic, unico marcatore per la Juventus nel pareggio interno con il Bologna e di Lautaro Martinez, a segno anche nella sfida esterna a Cagliari. Si fermano invece Ciro Immobile e Andrea Belotti nelle sconfitte delle proprie squadre, quantomeno il Gallo è riuscito a servire l’assist per il gol di Aouar nella debacle romanista a Verona. Andiamo a vedere come sono cambiate le quotazioni dei giocatori dopo la seconda giornata del campionato.

Foto: Lapresse