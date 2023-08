Lecce-Lazio, prima giornata Serie A: quando si gioca? Data, programma, orario, tv e streaming

Si avvicina sempre di più l’inizio della Serie A 2023-2024: domenica 20 agosto alle 20.45, Lecce e Lazio si sfideranno per la prima giornata di campionato, che metterà in palio i primi tre punti per la classifica. Le due squadre, seppur con ambizioni totalmente differenti, cercheranno di partire con il piede giusto per non perdere terreno sin da subito rispetto alle concorrenti.

Dopo la scorsa stagione, chiusa al 16mo posto, i salentini hanno salutato Marco Baroni, l’uomo della promozione nella Serie B 2021-2022, per accogliere Roberto D’Aversa, la cui ultima esperienza su una panchina risale a due anni fa, quando ha allenato la Sampdoria prima di essere esonerato a gennaio 2022. I giallorossi, fino ad ora, non hanno operato granché in entrata, mentre sono andati via elementi importanti della rosa dell’anno passato come Samuel Umtiti e Morten Hjulmand.

I biancocelesti guardano questa stagione con molte ambizioni: dopo tre anni, la squadra di Maurizio Sarri tornerà a giocare la fase a gironi della Champions League, e le Aquile si stanno preparando al meglio per non sfigurare in Europa. Grazie alla liquidità ottenuta dalla cessione di Sergej Milinkovic-Savic, la squadra della Capitale è riuscita a ampliare la rosa con acquisti importanti: Taty Castellanos, Daichii Kamada e Gustav Isaksen sono profili giovani e validi, ottimi per essere utilizzati nelle rotazioni dell’allenatore toscano.

La sfida tra Lecce e Lazio, programmata per il 20 agosto alle 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà garantita da Dazn, Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO LECCE-LAZIO SERIE A 2023-2024

Domenica 20 agosto:

Ore 20.45 Lecce-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now Tv.

PROGRAMMA LECCE-LAZIO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio.

Diretta streaming: Dazn, Sky Go, Now Tv.

Foto: Lapresse