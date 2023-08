Le possibili avversarie dell’Inter in Champions League: chi evitare nel sorteggio e su chi puntare. Tutte le fasce

La UEFA Champions League 2023/2024 sta ufficialmente per tornare. Ieri sera le ultime squadre ancora in corsa nei Playoff, hanno scatto i pass per l’accesso alla fase a gironi: e quest’oggi avverrà il tanto atteso sorteggio per conoscere quelli che saranno i gironi di questa ultima Champions a 32 squadre. Tra poco più di due settimane infatti, tra il 19 e il 20 settembre si disputerà la prima giornata. Alle 18.00 di oggi per l’esattezza e all’interno del Grimaldi Forum di Montecarlo, Principato di Monaco, verranno definiti i gruppi e quindi le avversarie delle quattro italiane.

Ma soffermiamoci proprio sull’Inter di Simone Inzaghi che quindi tra il 19 e il 20 settembre tornerà nuovamente in scena nella massima competizione europea per club dopo la finale persa contro il Manchester City a causa del gol di Rodri. I nerazzurri anche quest’anno proveranno ad arrivare sino in fondo anche se ripetersi e ripetere il cammino dello scorso anno non sarà affatto semplice. Escluse le squadre di seconda fascia, la stessa dell’Inter (un sospiro di sollievo vista la presenza del Real Madrid piuttosto che del Borussia Dortmund), la prima fascia fa paura.

Tolti i partenopei (squadre della stessa nazione non possono affrontarsi all’interno dei gironi), ci sono Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord. Anche in terza fascia non si scherza ma l’impressione è che con queste squadre la Beneamata possa competere. Dalla quarta invece sarebbe meglio non pescare il Newcastle di Sandro Tonali ad esempio, possibile outsider del torneo. Insomma adesso non resta che aspettare le estrazioni dalle urne: poi sarà Champions League 2023/2024.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa, Shakhtar, Braga, PSV, Copenaghen

Quarta fascia – Lens, Union Berlino, Newcastle, Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Young Boys ,Anversa

Foto: LaPresse