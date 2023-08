Italia-Bulgaria volley, quando la prossima partita degli Europei? Occhio al cambio di rete: orario e tv

Archiviati i primi due match contro Romania e Svizzera, la Nazionale Italiana di volley femminile giocherà contro la Bulgaria il terzo match della fase a gironi ai Campionati Europei 2023. Passeranno esattamente 24 ore tra il secondo ed il terzo match, che si terrà domani alle ore 21.00.

Il palcoscenico sarà ancora quello dell’Arena di Monza per un match che dovrebbe proporre alle azzurre il test più impegnativo di questa prima fase della competizione. Le bulgare infatti, guidate da una scatenata Radostina Marinova, ha vinto i primi due incontri battendo per 3-1 tanto la Croazia quanto la Bosnia Erzegovina.

Di seguito il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bulgaria, prossima partita delle azzurre agli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD fino alle 22.00, per poi passare su Rai2, e Sky Sport Action; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA, PROSSIMA PARTITA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Sabato 19 agosto

Ore 21.00 Italia vs Bulgaria – Diretta tv su Rai Sport HD fino alle 22.00, per poi passare su Rai2, e Sky Sport Action

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD fino alle 22.00, poi Rai2, gratis e in chiaro; Sky Sport Action (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Alessio Tarpini