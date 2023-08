In che fascia è l’Inter per il sorteggio di Champions League? Le possibili avversarie e chi evitano i nerazzurri

La UEFA Champions League 2023/2024 sta per tornare in campo. Tra questa e la prossima settimana si giocheranno i Playoff e si stabiliranno le ultime squadre che prenderanno parte alla prossima competizione continentale. Una volta riempiti gli ultimi slot, si potrà procedere al sorteggio dei gironi della massima manifestazione europea per club. E quando si pescheranno dalle urne le formazioni che comporranno i singoli gironi? Il prossimo 31 agosto.

Ricordiamo, inoltre, che a essere presenti nel torneo che verrà, abbiamo ben quattro squadre italiane. La prima, in ordine di fascia, è il Napoli di Rudi Garcia. La squadra con li tricolore sul petto è dunque nella stessa fascia di Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia e Feyenoord.

Tutte squadre, quelle appena citate, che potrebbe incontrare l’Inter nel proprio girone. Sì perché non dimentichiamo che i nerazzurri guidati da mister Simone Inzaghi verranno sorteggiati dalla seconda fascia, la stessa che comprende squadre come Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal.

Il rischio che la Beneamata incontri una big della prima fascia è quindi elevatissimo: spaventano di meno le formazioni di terza (quella di Milan e Lazio) e quarta fascia, a esclusione del Newcastle. Adesso non resta che attendere il 31 agosto per scoprire tutti i gruppi della Champions 2023/2024, compreso quello dell’Inter.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa, Shakhtar, più tre da determinare

più tre da determinare Quarta fascia – Lens, Union Berlino, Newcastle più cinque da determinare

più cinque da determinare Celtic e Real Sociedad da definire

