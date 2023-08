In che fascia è l’Atalanta per il sorteggio di Europa League? Le possibili avversarie e chi evitano i nerazzurri

Nella serata di oggi andranno di scena le dieci partite valevoli per l’andata dei playoff dell’Europa League 2023-2024, competizione che vedrà ai nastri di partenza l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: gli orobici torneranno a disputare una competizione europea dopo un anno di assenza, grazie al quinto posto ottenuto nello scorso campionato.

C’è tanto ottimismo sulla formazione bergamasca, autrice di un mercato davvero interessante: con le cessioni di Jeremie Boga, Merih Demiral, Joakim Maehle e, soprattutto, Rasmus Hojlund, i nerazzurri hanno ricavato una somma di denaro superiore ai 120 milioni di euro, reinvestita in buona parte per gli arrivi di Mitchel Bakker, Gianluca Scamacca, El Bilal Touré – fuori per tre/quattro mesi per infortunio – e Charles De Ketelaere, tutti profili giovani e di qualità che con il Gasp potranno migliorarsi ancor di più.

Grazie alle buone prestazioni continentali negli ultimi cinque anni, la Dea è già certa di far parte della prima fascia nel sorteggio della fase a gironi: insieme all’Atalanta ci sarà la Roma di Josè Mourinho, altra squadra che in Europa ha fatto molto bene recentemente. Le due italiane eviteranno sicuramente Liverpool, formazione favorita per la conquista della coppa, West Ham, Villarreal e Bayer Leverkusen, tutte squadre che saranno nell’urna delle teste di serie.

I maggiori pericoli per la Dea si troveranno nella seconda e terza fascia: se il destino di Sporting Lisbona e Rennes non è ancora chiaro, sicuramente Betis Siviglia, Friburgo, Marsiglia e, in particolar modo, il Brighton di Roberto De Zerbi rappresenteranno delle mine vaganti nel sorteggio, squadre possibilmente da evitare se si vuole un girone abbordabile e che non richieda uno dispiego di energie in più per potersi invece concentrare maggiormente sul campionato.

Foto: Lapresse