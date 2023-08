Gli stipendi di Mancini e Spalletti a confronto: differenza abissale tra Italia e Arabia Saudita. Tutte le cifre

Sta per iniziare una nuova era in casa Italia: quella capitanata da Luciano Spalletti. L’oramai ex allenatore del Napoli, in grado di compiere un’impresa sensazionale che mancava da quelle parte da orami 33 anni ossia la conquista dello scudetto, ha abbracciato il progetto Italia. L’annuncio è arrivato lo scorso 18 agosto mentre il mister toscano a partire dal 1° settembre diventerà effettivamente il successore di Roberto Mancini.

Il giorno seguente, sabato 2 settembre, ci sarà a Coverciano la presentazione ufficiale di Spalletti. E nel frattempo si potrebbe dare un’occhiata al contratto e allo stipendio che andrà a percepire il nuovo selezionatore dell’Italia. Il suo contratto sarà valido sino al 2026, dunque sino agli ipotetici Mondiali (Qualificazioni permettendo) in USA, Messico e Canada, con in mezzo l’Europeo del 2024: e la Nazionale anche per questa manifestazione deve ancora staccare il pass.

E quanto guadagnerà Spalletti con questo nuovo incarico? La cifra si aggira attorno ai 2,8 milioni di euro all’anno più, ovviamente eventuali bonus. L’ingaggio è minore rispetto a quello che percepiva Mancini: circa 4 milioni di euro più bonus. Soffermandoci proprio sull’oramai ex ct della Nazionale, notizia delle ultime ore, sarebbe quella di un accordo trovato con la Nazionale dell’Arabia Saudita. Ad essere monstre, anche in questo ennesimo affare estivo proveniente da oriente, è lo stipendio offerto a Mancini: 90 milioni sino al 2026. Cifre faraoniche nettamente superiori rispetto all’Italia.

Foto: LaPresse