Fantacalcio 2023-2024, i migliori centrocampisti da comprare: rebus Luis Alberto e Koopmeiners, certezza Barella

L’addio di Sergej Milinkovic-Savic lascia orfana la Serie A di uno dei giocatori top, anche in chiave Fantacalcio.

Il suo erede, come pedina più ambita della mediana, avrebbe potuto rimanere in casa Lazio, ma la situazione di Luis Alberto potrebbe privare il campionato italiano – e di conseguenza il Fantacalcio – di un altro big.

Per questo è forse Nicolò Barella il nome più sicuro su cui puntare a centrocampo: nell’ultima stagione per il giocatore dell’Inter 35 presenze in Serie A con 6 reti e 7 assist.

Meno appetibile, in virtù del cambio di ruolo, il compagno di squadra Hakan Calhanoglu che però rimane sempre una valida opzione per i calcio da fermo.

Chiamato a riprendersi, invece, Federico Chiesa che potrebbe essere impiegato come seconda punta, ma è listato come centrocampista. Una situazione simile a quella di Samuel Chukwueze del Milan e Gabriel Strefezza del Lecce, entrambi esterni molto offensivi.

In termini di bonus, Filip Kostic (3 reti e 8 assist nello scorso campionato) rimane un’ottima opzione, mentre Giacomo Bonaventura è chiamato a confermarsi in maglia Fiorentina.

Da attenzione Teun Koopmeiners che potrebbe lasciare l’Atalanta, ma non la Serie A e potrebbe rappresentare in ogni caso un buon investimento. C’è attesa, invece, per vedere all’opera Houssem Aouar, con Lorenzo Pellegrini usato sicuro in casa Roma.

Antonio Candreva e Matteo Pessina cercheranno di ripetere l’ultima, ottima, stagione, mentre tra le sorprese potrebbe esserci Riccardo Saponara in maglia Hellas Verona e Marco Brescianini con quella del Frosinone.

