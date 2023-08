Fantacalcio 2023-2024, i consigli per l’asta. Pagelle calciomercato, scommesse e possibili sorprese

La prima settimana del mese di agosto procede spedita e, di pari passo, l’avvicinamento all’esordio della Serie A 2023-2024. Anche il FantaCalcio è sempre più vicino al proprio inizio con le squadre che sono in fase di allestimento e i fantallenatori devono essere bravi a non sbagliare gli acquisti. Comprare a poco e azzeccare ogni scommessa ed il gioco è fatto. Più facile a dirsi che a farsi, certo, ma qualche consiglio potrà essere importante.

ATALANTA – Attenzione a Bakker a centrocampo, quindi El Bilal nuovo terminale offensivo. Certezze: Scalvini in difesa, Koopmeiners a centrocampo e Maehle sugli esterni.

BOLOGNA – Per il momento poche novità sotto le due Torri. Certezze: Posch, Orsolini e Arnautovic. Sorprese: Beukema in difesa.

CAGLIARI – Diversi volti nuovi per gli isolani. Tra le certezze Nandez e Lapadula quando tornerà. Sorprese? Jankto garantisce gol a centrocampo, occhio a Makoumbou.

EMPOLI – Per il momento i toscani hanno praticato qualche ritocco alla rosa. Certezze: Baldanzi, Caputo e Fazzini. Sorprese: Ranocchia a centrocampo e Gyasi.

FIORENTINA – I Viola hanno movimentato poco il mercato e ripartono sulle loro certezze. Arthur potrebbe rilanciarsi dopo anni complicati? Certezze: non poche. Da Cabral a Biraghi, senza dimenticare Nico Gonzalez.

FROSINONE – Tantissime novità per i ciociari, tutte da scoprire. I giocatori sui quali provare l’azzardo non mancano. Da Kvernadze in attacco, passando per Harroui e Mazzitelli a centrocampo, quindi occhio a Klitten in difesa.

GENOA – I Grifoni stanno iniziando a ritoccare la squadra e lo fanno con nomi di rilevo. Subito una certezza il bomber Retegui, assieme a Dragusin in difesa e Strootman. Sorprese? Occhio a Vogliacco e Frendrup.

HELLAS VERONA – Dopo la salvezza last-minute dell’anno scorso gli scaligeri vogliono più tranquillità. Certezze: Saponara e Lazovic. Sorprese? Doig, Hongla e Ngonge.

INTER – Lo Scudetto come grande obiettivo. Certezze? Tante: Barella, Lautaro, Bastoni, Di Marco. Sorprese? Cuadrado potrebbe davvero panchinare Dumfries, attenzione a Thuram che scalpita…

JUVENTUS – Una squadra del tutto in divenire. Certezze? Non molte: Rabiot, Danilo, Chiesa se rimarrà. Sorprese? Weah sta ben impressionando, Gatti vuole conferme.

LAZIO – Mister Sarri è sul piede di guerra perchè gli arrivi sono con il contagocce. Certezze? Immobile, Zaccagni, Luis Alberto (rimarrà?) e Romagnoli. Sorprese? Occhio a Castellanos in attacco.

LECCE – I salentini hanno già fatto molto a livello di mercato. Certezze? Strefezza, Hjulmand (se sarà tenuto) e Baschirotto. Sorprese? Pongracic e Almqvist in attacco.

MILAN – Il club che più ha cambiato faccia in questa estate. Certezze? Leao, Theo Hernandez e Giroud. Sorprese? Reijnders studia da Koopmeiners, Pulisic e Chukwueze possono essere protagonisti nei bonus.

MONZA – I brianzoli hanno mosso parecchio il mercato. Certezze? Carlos Augusto (se rimarrà), Pessina e Ciurria. Sorprese? Occhio alla voglia di riscatto di Gagliardini ed a Carboni.

NAPOLI – I campioni d’Italia, basta la parola. Certezze: Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Meret, Anguissa. Sorprese? Al momento azzardi non ce ne sono.

ROMA – Diversi movimenti specie a centrocampo per i giallorossi. Certezze: Dybala, Smalling. Sorprese? Attenzione alla voglia di rifarsi di Aouar e Renato Sanches.

SALERNITANA – Paulo Sousa al momento procede sulla continuità. Certezze: Pirola, Candreva, Dia. Sorprese? Bradaric e Bohinen.

SASSUOLO – Diverse novità per i neroverdi. Certezze: Berardi, Laurientè, Maxime Lopez. Sorprese? Viti e Boloca.

TORINO – Al momento i granata sono quelli dell’anno scorso, per cui di novità ce ne sono poche. Certezze: Sanabria, Ricci, Ilic e Schuurs. Sorprese? Bellanova vuole riscatto.

UDINESE – I friulani, come spesso capita, cambiano molto a livello di mercato. Certezze: Bijol, Beto e Lovric. Sorprese? Brenner, Zemura e Lucca a caccia di rivincite.

