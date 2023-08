F1, Carlos Sainz: “In questi tipi di circuito soffriamo. Obiettivo realistico? Le prime 6 posizioni”

Carlos Sainz chiude al sesto posto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Zandvoort abbiamo vissuto una sessione condizionata dalla pioggia all’inizio, che si è poi conclusa con sole pieno, asfalto asciutto e gomme slick.

Chi ha centrato la pole position? Come sempre Max Verstappen che ha distanziando di 537 millesimi Lando Norris (McLaren) mentre è terzo George Russell (Mercedes) a 727. Quarto il thailandese Alexander Albon (Williams) a 852 millesimi, quinto Fernando Alonso (Aston Martin) a 939, mentre è sesto Carlos Sainz con la prima delle Ferrari a 1.187. Solamente nono Charles Leclerc (Ferrari) a 2.098 autore di un incidente nel corso della Q3 finendo a muro in curva 9.

Al termine delle qualifiche, il pilota spagnolo della scuderia di Maranello ha raccontato le sue sensazioni a Marca: “Finora è stato un fine settimana difficile, non sapevo nemmeno se potevo arrivare nella Q3. Ad ogni modo nel complesso direi che siamo andati un po’ meglio del previsto, abbiamo sofferto lungo tutto il corso delle prove libere”.

Il pilota della Ferrari prosegue nella sua analisi: “In questi circuiti con carico aerodinamico molto elevato non stiamo andando bene e dovremo saper soffrire. Circuiti come Spa alla fine sono quelli nei quali risultiamo migliori. Per domani non so davvero cosa aspettarmi. Ho disputato solo due sessioni di prove libere e non ho avuto tempo per migliorare come avrei voluto. Un obiettivo realistico? Rimanere nei primi sei”.

Foto: LaPresse