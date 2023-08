Dove si vede la Coppa Italia 2023-2024 in tv? Canali esatti, tabellone, calendario, programma, date

La Coppa Italia rappresenterà il primo vero appuntamento con la nuova stagione calcistica. Dall’11 agosto inizierà l’edizione numero 77 della coppa nazionale, con l’obiettivo di trovare l’erede dell’Inter di Simone Inzaghi, vincitrice delle ultime due edizioni.

Un lungo cammino che inizierà già tra oggi e domani, il 5 ed il 6 agosto, con il turno preliminare, tra le promosse dalla serie C e le seconde della terza serie nazionale oltre alla vincitrice della Coppa Italia di C. Per iniziare a vedere le squadre di serie A bisognerà attendere i trentaduesimi di finale, che si svolgeranno tra l’11 ed il 13 agosto 2023, dove vedremo assieme anche alle altre squadre di B le squadre fino al Bologna, nona lo scorso campionato.

Le big entreranno in scena soltanto dagli ottavi di finale, che si terranno tra dicembre e gennaio, con l’Inter accreditata della prima testa di serie e le altre, dal Napoli in poi, che scalano tramite il posizionamento in campionato. Ad esempio, i nerazzurri sanno che potrebbero già avere Bologna o Verona come possibile squadra di A agli ottavi, mentre gli azzurri una tra Frosinone e Torino. Da lì via libera fino all’ultimo atto, che si consumerò il 15 maggio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma.

Come lo scorso anno, saranno i canali Mediaset ad offrire la diretta delle partite di Coppa Italia. I trentaduesimi di finale sono completamente suddivisi tra Canale 20 e Italia 1, che saranno i due canali che daranno più spazio alla competizione nazionale.

COPPA ITALIA 2023-2024, IL CALENDARIO

4-6 agosto

Turno preliminare

Cesena-Virtus Entella

Catanzaro-Foggia

Reggiana-Pescara

Feralpisalò-Vicenza

11-14 agosto

Trentaduesimi di finale

11/08/2023 Venerdì 17.45 FROSINONE-PISA Canale 20

11/08/2023 Venerdì 18.00 UDINESE-CATANZARO/FOGGIA Italia 1

11/08/2023 Venerdì 21.00 GENOA-MODENA Canale 20

11/08/2023 Venerdì 21.15 BOLOGNA-CESENA/V. ENTELLA Italia 1

12/08/2023 Sabato 17.45 EMPOLI-CITTADELLA Canale 20

12/08/2023 Sabato 18.00 BARI-PARMA Italia 1

12/08/2023 Sabato 21.00 HELLAS VERONA-ASCOLI Canale 20

12/08/2023 Sabato 21.15 CAGLIARI-PALERMO Italia 1

13/08/2023 Domenica 17.45 SALERNITANA-TERNANA Canale20

13/08/2023 Domenica 18.00 SASSUOLO-COSENZA Italia 1

13/08/2023 Domenica 21.00 LECCE-COMO Canale 20

13/08/2023 Domenica 21.15 MONZA-REGGIANA/PESCARA Italia 1

14/08/2023 Lunedì 17.45 CREMONESE-CROTONE Canale 20

14/08/2023 Lunedì 18.00 SAMPDORIA-SÜDTIROL Italia 1

14/08/2023 Lunedì 21.00 SPEZIA-VENEZIA (A CESENA) Canale 20

14/08/2023 Lunedì 21.15 TORINO-FERALPISALO’/LR VICENZA Italia 1

1 novembre

Sedicesimi di finale

Vincente Bologna-Cesena/V. Francavilla VS Vincente Verona-Ascoli

Vincente Lecce-Como VS Vincente Bari-Parma

Vincente Sassuolo-Cosenza VS Vincente Spezia-Venezia

Vincente Cagliari-Palermo VS Vincente Catanzaro/Foggia-Udinese

Vincente Monza-Reggiana/Pescara VS Vincente Genoa-Modena

Vincente Empoli-Cittadella VS Vincente Cremonese-Crotone

Vincente Salernitana-Ternana VS Vincente Sampdoria-Sudtirol

Vincente Frosinone-Pisa VS Vincente Feralpisalò/Vicenza-Torino

6-20 dicembre 2023, 10-17 gennaio 2024

Ottavi di finale

INTER VS Vincente Bologna-Cesena/V. Francavilla VS Vincente Verona-Ascoli (1)

FIORENTINA VS Vincente Lecce-Como VS Vincente Bari-Parma (2)

Vincente Sassuolo-Cosenza VS Vincente Spezia-Venezia VS ATALANTA (3)

Vincente Cagliari-Palermo VS Vincente Catanzaro/Foggia-Udinese VS MILAN (4)

LAZIO VS Vincente Monza-Reggiana/Pescara VS Vincente Genoa-Modena (5)

ROMA VS Vincente Empoli-Cittadella VS Vincente Cremonese-Crotone (6)

Vincente Salernitana-Ternana VS Vincente Sampdoria-Sudtirol VS JUVENTUS (7)

Vincente Frosinone-Pisa VS Vincente Feralpisalò/Vicenza-Torino VS NAPOLI (8)

31 gennaio 2024

Quarti di finale

Vincente Ottavo 1 VS Vincente Ottavo 2 (9)

Vincente Ottavo 3 VS Vincente Ottavo 4 (10)

Vincente Ottavo 5 VS Vincente Ottavo 6 (11)

Vincente Ottavo 7 VS Vincente Ottavo 8 (12)

3-24 aprile 2024

Semifinali

Vincente Quarto 9 VS Vincente Quarto 10

Vincente Quarto 11 VS Vincente Quarto 12

15 maggio 2024

Finale

COPPA ITALIA 2023-2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Canale 20, Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse