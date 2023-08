Conference League in tv oggi (31 agosto), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari e palinsesto

Oggi si chiuderà il discorso riguardo i playoff della Conference League 2023-2024: nella serata odierna si disputeranno i match di ritorno per quanto concerne le sfide valevoli per l’ultimo turno preliminare della terza coppa europea per importanza.

Fari puntati sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano: i Viola devono ribaltare davanti ai propri tifosi l’1-0 rimediato in Austria contro il Rapid Vienna. Un appuntamento che i toscani non possono fallire se l’obiettivo è quello di prendersi il trofeo dopo la finale persa a Praga nella passata stagione con il West Ham. Per l’occasione, Italiano si affiderà al suo undici titolare, pronto a cambiare il risultato della gara d’andata, con la spinta e il sostegno di oltre 20mila tifosi.

Tra le sfide più interessanti da seguire, segnaliamo Club Bruges–Osasuna: gli spagnoli, dopo la sconfitta rimediata a Pamplona per 2-1, ha l’arduo compito di ribaltare la situazione in Belgio. Situazione decisamente più tranquilla per l’Aston Villa di Unai Emery, già con il pass in mano per i gironi grazie al 5-0 rifilato all’andata all’Hibernian. Il Lille di Paulo Fonseca deve gestire il 2-1 conquistato ai danni del Rijeka, mentre l’Eintracht ha la necessità di battere in casa il Levski Sofia per passare alla prossima fase.

Di seguito il programma e il calendario completo delle partite di oggi valevoli per i playoff della Conference League 2023-2024; il match della Viola sarà trasmesso in tv su Sky Sport Calcio e Tv8, mentre la diretta streaming sarà affidata a Dazn, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO CONFERENCE LEAGUE 2023-2024 OGGI

Ore 18.00 Bodo/Glimt-Sepsi – Non previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 HJK-Farul Costanta – Non previste dirette tv o streaming

Ore 18.45 Breidablik-Struga – Non previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 Apoel-Gent – Non previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 Twente-Fenerbahce – Non previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 Brann-AZ Alkmaar – Non previste dirette tv o streaming

Ore 19.00 Viktoria Plzen-Tobol – Non previste dirette tv o streaming

Ore 19.30 PAOK-Hearts – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 Dnipro-1-Spartak Trnava – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 Adana Demirspor-Genk – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 Besiktas-Dynamo Kiev – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 Bate Borisov-Ballkani – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 Ferencvaros-Zalgiris – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 Fiorentina-Rapid Vienna – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Tv8, diretta streaming su Dazn, Now Tv e Sky Go

Ore 20.00 Partizani Tirana-Astana – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.00 Celje-Maccabi Tel Aviv – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.15 Rijeka-Lille – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.30 Club Bruges-Osasuna – Non previste dirette tv o streaming

Ore 20.30 Eintracht Francoforte-Levski Sofia – Non previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 Partizan Belgrado-Nordsjaelland – Non previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 Aston Villa-Hibernian – Non previste dirette tv o streaming

Ore 21.00 Legia Varsavia-Midtjylland – Non previste dirette tv o streaming

Foto: Lapresse