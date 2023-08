Come stanno andando i turni preliminari di Champions League? Le squadre in corsa e le possibili avversarie delle italiane

Manca sempre meno all’inizio della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La massima competizione europea per club, nelle ultime settimane, ha ripreso la propria corsa con le primissime gare. Dal 27 giugno scorso infatti, si è partiti con il turno preliminare. In seguito è stato il momento del primo turno di Qualificazioni e, successivamente, si è concluso solo nella serata di ieri il secondo turno. Sono diverse le compagini ancora in corsa per accedere alla prossima manifestazione.

Abbiamo l’AEK, squadra ateniese. E poi ancora la Dinamo Zagabria, il Galatasaray di Mertens che ieri ha segnato una rete decisiva per il passaggio del turno. Non vanno dimenticati i Rangers piuttosto che il Copenaghen o il PSV, il Braga, il Marsiglia. Insomma bisognerà attendere il 15 agosto per scoprire quali formazioni riusciranno a staccare il pass per i definitivi e ultimi spareggi. Nel frattempo le squadre italiane possono iniziare a ipotizzare i possibili avversari.

Partiamo dal Napoli campione d’Italia, l’unico undici della Penisola a essere stato inserito tra le teste di serie. Dunque occhio specialmente alla seconda fascia e le possibili sorprese dall’urna: il Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid, il Lipsia, il Porto o ancora l’Arsenal ma soprattutto lo United e il Real Madrid. Ma il pericolo è dietro l’angolo anche per l’Inter, la Lazio e il Milan: ci sono il Barcellona, il City, il Bayern Monaco, il PSG. Dunque anche in questo caso, l’attesa, sarà necessaria: ancora qualche giorno e poi scopriremo i gironi della Champions League 2023/2024.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE 2023/2024: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa, Shakhtar, altre squadre da determinare dopo i turni preliminari

Quarta fascia – Lens, Union Berlino, Newcastle, Real Sociedad, Celtic, altre squadre da determinare dopo i turni preliminari

Foto: LaPresse