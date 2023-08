Classifica stipendi Juventus: quanti soldi guadagnano i calciatori e chi è giocatore più pagato. Tutte le cifre

La Juventus ha dato il via alla sua stagione 2023-2024 con una vittoria netta e convincente in casa dell’Udinese. Un 3-0 davvero importante alla Dacia Arena, per confermare come la squadra bianconera voglia mettersi alle spalle le due ultime annate opache e, soprattutto, farà di tutto per tornare a combattere per quello scudetto che vede da lontano da ormai tre stagioni.

La società torinese ha passato l’estate più a pensare come disfarsi dei giocatori in esubero o, quantomeno, vendibili, piuttosto che pensare nuovi inserimenti. L’unico volto nuovo è stato quello di Timothy Weah, preso dal Lille per 11 milioni e un contratto da 2 milioni di euro a stagione, quindi sono stati ripresi Arkadiusz Milik a titolo definitivo e Andrea Cambiaso, che era in prestito al Bologna.

Il monte ingaggi della Vecchia Signora è stato ampiamente ridotto rispetto alla passata stagione. Basti pensare ai “tagli” degli stipendi di Paredes (7 milioni), Di Maria (5.5+1.5 di bonus) e Cuadrado (5). Senza dimenticare le partenze di Arthur Melo, Denis Zakaria e molti altri. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica dei giocatori più pagati della Juventus. Sorprende vedere che, al primo posto, prende posto Paul Pogba che, con i suoi 8 milioni + 2 di bonus, svetta nonostante gli appena 161 minuti complessivi giocati nella scorsa stagione.

Sotto il francese prendono posto Adrien Rabiot (che ha rinnovato per una stagione) e Dusan Vlahovic a quota 7 milioni più bonus vari, mentre al quarto posto rimane ancora in rosa Leonardo Bonucci con 6.5, che è stato messo fuori rosa dalla società bianconera ed è in partenza, per andare a alleggerire ulteriormente il monte ingaggi.

CLASSIFICA STIPENDI JUVENTUS 2023-2024

Giocatore Ingaggio netto Pogba 8 Rabiot 7 Vlahovic 7 Szczesny 6.5 Bonucci 6.5 Alex Sandro 6 Chiesa 5 Bremer 5 Danilo 4 Milik 3.5 Rugani 3.5 Locatelli 3 Kean 2.5 McKennie 2.5 Kostic 2.5 Weah 2 De Sciglio 1.5 Perin 1.5 Kaio Jorge 1.2 Fagioli 1 Gatti 1 Miretti 1 Cambiaso 1 Pinsoglio 0.3

Foto: LaPresse