Ciclismo: operazione all’arteria iliaca per Marianne Vos, stagione finita

Era riuscita a tornare alla vittoria alla Vuelta nel mese di maggio, ora deve nuovamente fermarsi Marianne Vos. La neerlandese non era apparsa in formissima nell’ultimo periodo, l’abbiamo vista molto in difficoltà ai Mondiali di Glasgow e adesso deve rinunciare al finale di stagione.

Come annunciato sui social, per il fenomeno del ciclismo olandese è arrivato un intervento chirurgico all’arteria iliaca sinistra, che la terrà ferma per 10 settimane.

Le sue parole: “Ovviamente questo significa la fine della mia stagione 2023. Ho lottato a lungo contro il dolore e la mancanza di forza della gamba sinistra. In questa stagione i sintomi sono peggiorati e non è stato facile superarli”.

Paura ovviamente per il futuro in una carriera già lunghissima per Vos: “La mia più grande speranza per ora è di poter tornare a gareggiare senza sintomi. Mi piacerebbe continuare a correre e gareggiare ai massimi livelli e sicuramente farò del mio meglio per tornare”.

Foto: Valerio Origo