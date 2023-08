Ciclismo, Mondiali 2023: i favoriti. Wout van Aert contro Mathieu van der Poel, ma occhio ad Evenepoel e Pedersen

Siamo all’antivigilia della gara più attesa dei Mondiali di ciclismo. In questa edizione molto particolare in quel di Glasgow va in scena domenica 6 agosto la prova in linea maschile élite, si assegna la maglia arcobaleno. Un percorso non durissimo, ma molto mosso con curve e controcurve e continui rilanci: favoriti ovviamente gli uomini da classiche.

Chi se non Mathieu van der Poel e Wout van Aert? Potenzialmente un circuito simile in terra scozzese sembra adattissimo agli specialisti del ciclocross, ancor di più se dovesse esserci maltempo. Il neerlandese sarà il capitano unico probabilmente della propria squadra, mentre il belga può sfruttare più scenari (in volata è superiore a tantissimi), ma dovrà stare attento alla sua compagine.

Infatti all’interno di un Belgio stellare c’è anche Remco Evenepoel, campione del mondo in carica. Il fenomeno della Soudal-QuickStep non vuole abdicare e ha dimostrato alla Clasica San Sebastian di avere un’ottima condizione. Percorso non perfetto per lui, ma può anticipare i tempi con uno scatto da lontano che metterebbe in crisi tanti.

Occhio però ad un corridore che il Mondiale l’ha già vinto: Mads Pedersen. Il danese ha un’ottima squadra a disposizione, con un percorso simile è già riuscito ad imporsi nel 2019 ed ha dimostrato al Tour una condizione mostruosa. Può essere colui che fa saltare il banco.

