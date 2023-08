Champions League 2023-2024, ultimo turno preliminare e playoff: come funzionano, le squadre in gioco e le fasce per il sorteggio

Si è definito il quadro del terzo turno di qualificazione, il penultimo passaggio nella corsa agli ultimi posti per la prossima Champions League.

Tra martedì 1 e mercoledì 2 agosto si è infatti consumato il ritorno del secondo turno preliminare che ha visto accedere alla fase successiva 12 formazioni cui si aggiungono 8 squadre qualificate di diritto e che entrano in tabellone in questa fase.

In due casi sono stati necessari i calci di rigore (successi Klasvik sull’Häcken e del Servette sul Genk), mentre sono serviti i supplementari al Maccabi Haifa per eleinimare lo Sceriffo Tiraspol.

Nelle altre partite, l’Olimpia Lubiana ha eliminato un po’ a sorpresa il Ludogorets e il Rakow ha battuto il Qarabag, mentre Galatasaray e Dinamo Zagabria hanno rispettato i pronostici superando rispettivamente Zalgiris e Astana.

Sono bastati due pareggi per 2-2 al ritorno a Panathinaikos e Slovan Bratislava per avere la meglio di Dnipro e Zrinjski, mentre l’Aris Limassol non ha avuto grosse difficoltà contro il BATE Borisov così come il Copenhagen contro il Breidablik.

Il terzo turno di qualificazione si disputerà tra l’8/9 agosto (con le gare di andata) e il 15 agosto (partite di ritorno) ed è suddiviso in due percorsi: Campioni e Piazzate.

Al primo partecipano due qualificate di diritto (AEK Atene e Sparta Praga) e dieci vincitrici del secondo turno di qualificazione, al secondo invece sei qualificate direttamente (Braga, TSC, Rangers, Olympique Marsiglia, PSV Eindhoven e Sturm Graz) e le restanti due qualificate dal turno precedente.

Agli Spareggi accedono le vincitrici degli incroci del Terzo turno preliminare, mentre le sconfitte “retrocedono” in Europa League, ma con una differenza in base al percorso in cui sono inserite: le formazioni delle Piazzate accedono alla fase a gironi dell’EL, mentre quelle delle Campioni parteciperanno agli spareggi (in un percorso dedicato) di Europa League.

A questo punto del percorso di qualificazione si uniscono, alle 10 vincitrici del turno precedente, altre due squadre (Anversa e Young Boys) che entrano nel percorso Campioni insieme a sei vincitrici del Terzo turno. Nel percorso Piazzate, invece, quattro qualificate dalla fase precedente.

Le vincitrici dei playoff (il cui sorteggio avverrà il 7 agosto e le gare si disputeranno il 22/23 agosto l’andata e il 29/30 agosto il ritorno) accedono alla fase a gironi della Champions League, mentre le sconfitte ai gironi di Europa League.

IL TABELLONE DEI PRELIMINARI DI CHAMPIONS LEAGUE

TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Andata 8/9 agosto, ritorno 15 agosto

Percorso Campioni

Raków Czestochowa-Aris Limassol

Slovan Bratislava-Maccabi Haifa

AEK Atene-Dinamo Zagabria

Olimpia Lubiana-Galatasaray

Copenhagen-Sparta Praga

Klaksvik-Molde

Percorso Piazzate

Braga-TSC

Rangers-Servette

Panathinaikos-Olympique Marsiglia

PSV Eindhoven-Sturm Graz

SPAREGGI

Lunedì 7 agosto si terrà il sorteggio per gli spareggi, mentre le partite sono in programma il 22/23 (andata) e il 29/30 agosto (ritorno).

Foto: LaPresse