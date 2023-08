Calendario Premier League 2023 oggi: orari 20 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Nello scorso fine settimana è scattata la Premier League 2023-2024: quest’oggi si disputeranno due match valevoli per la seconda giornata del massimo campionato inglese, in attesa del monday night tra Crystal Palace e Arsenal che chiuderà il programma del turno in questione.

Alle 15.00 l’Aston Villa ospiterà l’Everton, in una sfida dal forte richiamo storico: entrambe le squadre vogliono riscattarsi dopo le sconfitte, arrivate rispettivamente con Brighton e Fulham, nell’esordio in campionato. Attesa in casa Villans per l’approdo a Birmingham di Nicolò Zaniolo: l’attaccante ex Roma, trasferitosi dal Galatasaray e voluto dal direttore sportivo Monchi, potrebbe stupire sotto la corte di Unai Emery in questa stagione.

La seconda e ultima sfida di giornata sarà il derby londinese tra il West Ham di David Moyes e il Chelsea di Mauricio Pochettino, il cui via è programmato per le 17.30: sia gli Hammers che i Blues, oltre a primeggiare nello scontro cittadino, vorranno ottenere il primo successo in questo campionato dopo aver pareggiato i rispettivi primi incontri

Di seguito il programma e il calendario delle due partite che si disputeranno quest’oggi, valevoli per la seconda giornata della Premier League 2023-2024: la diretta tv sarà garantita da Sky Sport Calcio (Aston Villa-Everton) e Sky Sport Action (West Ham-Chelsea), mentre lo streaming è affidato a Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO PREMIER LEAGUE 2023-2024 OGGI

Domenica 20 agosto:

Ore 15.00 Aston Villa-Everton – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 17.30 West Ham-Chelsea – Diretta tv su Sky Sport Action, diretta streaming su Now Tv e Sky Go

PROGRAMMA PREMIER LEAGUE 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Calcio (Aston Villa-Everton), Sky Sport Action (West Ham-Chelsea).

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv.

Foto: Lapresse