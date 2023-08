Calendario Premier League 2023 oggi: orari 12 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

Con il debutto del Manchester City campione in carica sul campo del Burnley, si è aperto il sipario sulla Premier League 2023-2024: oggi altri si disputeranno altri sei match, con il programma della prima giornata che si concluderà lunedì 13 agosto.

Il primo match di questo sabato vedrà in campo l’Arsenal vice campione d’Inghilterra sfidare alle 13.30 il Nottingham Forest: c’è curiosità intorno ai Gunners, i quali hanno investito oltre 200 milioni di euro per allestire una rosa competitiva per il ritorno in Champions League: come non citare l’arrivo a Londra di Declan Rice, il cui trasferimento è risultato il più oneroso della storia del club della capitale inglese.

Alle 16.00 si giocheranno in contemporanea quattro match: il più interessante vedrà sfidarsi il Brighton di Roberto De Zerbi, sorpresa della scorsa stagione, e i neopromossi del Luton Town, squadra che dopo 32 anni di assenza è tornata in Premier League. Le altre sfide del pomeriggio saranno Bournemouth-West Ham, Everton-Fulham e Sheffield United-Crystal Palace.

Nel tardo pomeriggio andrà in scena l’ultimo incontro del giorno: alle 18.30 il Newcastle di Sandro Tonali farà il suo esordio contro l’Aston Villa. Una sfida intrigante tra due squadre che nella scorsa stagione si sono qualificate per una competizione europea, rispettivamente per Champions e Conference League, e che quest’anno vorranno riconfermarsi nei piani alti della classifica.

CALENDARIO PREMIER LEAGUE OGGI

Sabato 12 agosto:

Ore 13.30 Arsenal-Nottingham Forest – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go, Now Tv

Ore 16.00 Brighton-Luton Town – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go, Now Tv

Ore 16.00 Bournemouth-West Ham – Dirette tv e streaming non previste

Ore 16.00 Everton-Fulham – Dirette tv e streaming non previste

Ore 16.00 Sheffield United-Crystal Palace – Dirette tv e streaming non previste

Ore 18.30 Newcastle-Aston Villa – Diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go, Now Tv

PROGRAMMA PREMIER LEAGUE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Summer (per Arsenal-Nottingham Forest e Brighton-Luton Town), Sky Sport Calcio (Arsenal-Nottingham, Brighton-Luton, Newcastle-Aston Villa).

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv (Arsenal-Nottingham Forest, Brighton-Luton Town, Newcastle-Aston Villa).

Foto: Lapresse