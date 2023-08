Calciomercato Serie A: tutti i colpi della settimana (1-6 agosto), acquisti, cessioni e trattative

Siamo ormai a meno di due settimane dal via ufficiale della Serie A 2023-2023. Sabato 19 agosto si avvicina e il calciomercato entra sempre più nel vivo. Le squadre proseguono nei loro movimenti, con acquisti, cessioni e trattative che si fanno sempre più febbrili. Il tempo stringe e le società non stanno certo con le mani in mano.

In questa settimana qualcosa si è mossa, ma non abbiamo certo assistito ad una settimana trascendentale nella finestra estiva. L’Empoli ha inserito in rosa il terzino sinistro Giuseppe Pezzella a titolo gratuito, mentre la Salernitana ha fatto lo stesso con Benoit Costil, portiere 36enne del Lille. Un inserimento importante per il centrocampo del Genoa porta il nome di Morten Thorsby (ex Sampdoria) dall’Union Berlino.

Tra gli svincolati, importante mossa del Monza che vince la corsa a Danilo D’Ambrosio liberato dall’Inter, mentre la Fiorentina ha pensato al futuro acquistando il giovane argentino Gino Infantino del Rosario Central. Per il fantasista classe 2003, è stato staccato un assegno da 3.5 milioni dal club viola.

Gli ultimissimi movimenti di questa settimana sono quelli del mediano Ylber Ramadani, 27enne dell’Aberdeen che è approdato al Lecce per 1.2 milioni, mentre sempre a centrocampo è arrivato il nero su bianco per lo statunitense Yunus Musah, ventenne del Valencia che è sbarcato al Milan per 20 milioni di euro. Dulcis in fundo, l’Atalanta ha piazzato il sorpasso all’ultimo secondo ai danni dell’Inter per Gianluca Scamacca. Il centravanti del West Ham arriva a Bergamo e in queste ore firmerà il suo contratto.

