Calcio femminile, Mondiali 2023: Colombia-Giamaica 1-0. Le sudamericane volano ai quarti, finisce la favola delle “Reggae Girlz”

La Colombia guadagna l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile sconfiggendo la Giamaica per 1-0: a portare le sudamericane al confronto con l’Inghilterra è la rete di Usme al 51′. Finisce la favola delle “Reggae Girlz“, alle quali è fatale l’unico gol subito nell’intera manifestazione. Prosegue, invece, l’avventura delle colombiane, che nella prima fase avevano vinto il Girone H contribuendo alla clamorosa eliminazione della Germania.

All’AAMI Park di Melbourne, in Australia, si vedono tanti falli e poche occasioni da gol (2 tiri in porta a testa in tutto il match), infatti nel primo tempo si sente l’importanza della posta in palio ed il gioco fatica a decollare. Più che le occasioni da rete vanno registrate le ammonizioni delle giamaicane Swaby e Spence sul finire della frazione. Si va così al riposo su uno scialbo 0-0.

Nella ripresa arriva subito il gol che spacca la partita, ed a siglarlo al 51′ è Usme, l’attaccante della Colombia con la maglia numero 11, su assist vincente di Guzman. La Giamaica dà fondo alle proprie energie, utilizzando tutti i cambi disponibili, ma si palesa la difficoltà mostrata nella prima fase ad andare in gol (una sola rete segnata in tre partite). La girandola di cambi non sortisce effetti e la Colombia conduce in porto il match sul risultato di 1-0.

Foto: LaPresse