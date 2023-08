Beach volley, World Tour 2023. Nicolai/Cottafava, il riscatto: battuti Ahman/Hellvig! Sconfitte per Menegatti/Gottardi e Ranghieri/Carambula

Inizio in chiaroscuro per le coppie azzurre impegnate nel tabellone principale dell’Elite 16 di Amburgo, penultimo appuntamento europeo della stagione. Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno iniziato alla grande il loro torneo prendendosi una grande rivincita contro i campioni europei, gli svedesi Ahman/Hellvig a due settimane dalla sconfitta subita dagli azzurri in semifinale che ancora brucia.

Anche oggi Nicolai/Cottafava hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie contro gli eclettici svedesi ma hanno conquistato una vittoria fondamentale nel tentativo di raggiungere la fase ad eliminazione diretta. Gli azzurri hanno giocato un ottimo primo set, guadagnando il vantaggio decisivo nella parte centrale (14-12) e rasentando la perfezione nella fase cambio palla fino al 21-18 che ha permesso loro di portarsi in vantaggio. Nel secondo set equilibrio fino all’11-10 per gli svedesi che nella parte finale hanno approfittato di qualche errore di troppo degli italiani per imporsi con il punteggio di 21-16. Nel tie break ottima partenza degli azzurri che si sono portati sul 7-4 e poi hanno gestito il vantaggio fino al 15-13 finale al termine di un match di altissimo spessore.

Non è andata altrettanto bene a Ranghieri/Carambula che avevano di fronte gli highlander del circuito, gli spagnoli Herrera/Gavira che, ancora una volta, hanno stupito per doti tecniche ma soprattutto per tenuta fisica. Gli azzurri sono partiti forte nel primo set (10-6) e non hanno lasciato scampo agli iberici: 21-16. Ranghieri/Carambula sono calati in tutti i fondamentali nel secondo set ed hanno lasciato via libera alla coppia avversaria che ha vinto 21-14. Nel tie break spagnoli avanti 13-11, rimonta degli azzurri che sono andati a servire per il match per tre volte ma non sono riusciti a chiudere. La vittoria è andata a Herrera/Gavira con il punteggio di 18-16 e ora il cammino si fa in salita per Ranghieri/Carambula che domano dovranno vedersela con Partain/Benesh e Brouwer/Meeuwsen.

Rimonta subita anche da Marta Menegatti e Valentina Gottardi che, contro le forti statunitensi Hughes/Cheng, hanno giocato un primo set al limite della perfezione mettendo alle corde le rivali e vincendo 21-11. Nel secondo set le statunitensi hanno cambiato marcia e le azzurre sono riuscite a tenere il ritmo fino all’11-10, salvo poi mollare la presa nel finale (21-16). Nel tie break statunitensi sempre avanti fino al 15-11. Tra poco azzurre in campo contro le thailandesi Naraphornrapat/Worapeerachayakorn: vittoria d’obbligo per mettere al sicuro il passaggio alla fase ad eliminazione diretta.

TORNEO FEMMINILE

Pool A. Carol/Barbara (Bra)-Zeimann/MacDonald (Nzl) 2-0 (25-23, 22-20), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Tina/Anastasija (Lat) 2-0 (22-20, 21-18, Tina/Anastasija (Lat)-Zeimann/MacDonald (Nzl) 2-0 (21-18, 21-13), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Carol/Barbara (Bra) 2-1 (25-27, 21-14, 18-16). Domani 12.00: Ana Patrícia/Duda (Bra)-Zeimann/MacDonald (Nzl), Carol/Barbara (Bra)-Tina/Anastasija (Lat).

Pool B. Xue/Xia (Chn)-Ludwig/Lippmann (Ger) 1-2 (21-13, 19-21, 12-15), Melissa/Brandie (Can)-Agatha/Rebecca (Bra) 1-2 (21-15, 21-23, 13-15). 17.00: Agatha/Rebecca (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger), Melissa/Brandie (Can)-Xue/Xia (Chn). Domani 13.00: Melissa/Brandie (Can)-Ludwig/Lippmann (Ger), Xue/Xia (Chn)-Agatha/Rebecca (Bra).

Pool C. Hüberli/Brunner (Sui)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (22-20, 21-11), Nuss/Kloth (Usa)-Ittlinger/Borger (Ger) 2-0 (23-21, 21-17). 18.00: Nuss/Kloth (Usa)-Hüberli/Brunner (Sui). 19.00: Ittlinger/Borger (Ger)-Placette/Richard (Fra). Domani 14.00: Nuss/Kloth (Usa)-Placette/Richard (Fra), Hüberli/Brunner (Sui)-Ittlinger/Borger (Ger).

Pool D. Hughes/Cheng (Usa)-Gottardi/Menegatti (Ita) 2-1 (11-21, 21-16, 15-11), Müller/Tillmann (Ger)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-0 (21-14, 21-9). 18.00: Naraphornrapat(Worapeerachayakorn (Tha)-Gottardi/Menegatti (Ita). 20.00: Müller/Tillmann (Ger)-Hughes/Cheng (Usa). Domani 15.00: Müller/Tillmann (Ger)-Gottardi/Menegatti (Ita), Hughes/Cheng (Usa)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha)

TORNEO MASCHILE

Pool A. Domani 12.00: Boermans/De Groot (Ned)-Stankevicius/Knasas (Ltu) 0-2 (0-21, 0-21), Mol/Sørum (Nor)-George/Andre (Bra) 2-1 (21-17, 21-23, 15-11). Domani 9.00: George/Andre (Bra)-Stankevicius/Knasas (Ltu), Mol/Sørum (Nor)-Boermans/De Groot (Ned). 17.00: Mol/Sørum (Nor)-Stankevicius/Knasas (Ltu), Boermans/De Groot (Ned)-George/Andre (Bra).

Pool B. Ranghieri/Carambula (Ita)-Herrera/Gavira (Esp) 1-2 (21-16, 14-21, 16-18), Partain/Benesh (Usa)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-0 (21-11, 21-18). Domani 8.00: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Herrera/Gavira (Esp), Partain/Benesh (Usa)-Ranghieri/Carambula (Ita). 16.00: Partain/Benesh (Usa)-Herrera/Gavira (Esp), Ranghieri/Carambula (Ita)-Brouwer/Meeuwsen (Ned).

Pool C. Cherif/Ahmed (Qat)-Kantor/Zdybek (Pol) 2-1 (21-12, 18-21, 24-22), Perusic/Schweiner (Cze)-Henning/Winter (Ger) 2-1 (21-23, 21-17, 15-9). Domani 10.00: Henning/Winter (Ger)-Kantor/Zdybek (Pol), Perusic/Schweiner (Cze)-Cherif/Ahmed (Qat). 18.00: Perusic/Schweiner (Cze)-Kantor/Zdybek (Pol). 19.00: Cherif/Ahmed (Qat)-Henning/Winter (Ger).

Pool D. Åhman/Hellvig (Swe)-Cottafava/Nicolai (Ita) 1-2 (18-21, 21-16, 13-15), Ehlers/Wickler (Ger)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 2-0 (21-11, 21-16). Domani 11.00: Pedro Solberg/Guto (Bra)-Cottafava/Nicolai (Ita), Ehlers/Wickler (Ger)-Åhman/Hellvig (Swe). 18.00: Åhman/Hellvig (Swe)-Pedro Solberg/Guto (Bra). 20.00: Ehlers/Wickler (Ger)-Cottafava/Nicolai (Ita).

