Basket, Mondiali 2023: gli Stati Uniti dominano anche contro la Grecia

Tutto facile anche nella seconda partita per gli Stati Uniti ai Mondiali di basket. La squadra di Steve Kerr domina contro la Grecia per 109-81 al termine di un match che è rimasto parzialmente in equilibrio nel primo tempo, con gli americani che hanno poi allungato in maniera decisa nei restanti venti minuti. L’allenatore dei Golden State Warriors ha gestito il minutaggio dei suoi dodici giocatori, con solo tre rimasti in campo per venti minuti.

Il miglior marcatore è stato Austin Reaves con 15 punti, ma buone prove anche di Jalen Brunson ed Anthony Edwards (13). Alla Grecia non è bastato un Georgios Papagiannis da 17 punti e gli ellenici si giocheranno il passaggio alla seconda fase con la Nuova Zelanda nella prossima giornata.

Buon avvio della Grecia (6-2), ma gli Stati Uniti reagiscono e trovano il primo vantaggio con la tripla di Ingram. Si continua a giocare punto a punto nel primo quarto, con gli ellenici che rispondono colpo su colpo agli americani. Alla prima sirena Team USA è avanti di quattro punti (23-19).

Con il secondo quintetto gli Stati Uniti alzano il livello difensivo e costruiscono un primo allungo nella partita. I liberi di Banchero valgono la doppia cifra di vantaggio, ma il break degli americani non si ferma e la squadra di Steve Kerr va a toccare anche il +17 (42-25) a metà secondo quarto. Al ritorno in campo del quintetto titolare gli USA rallentano un po’, con la Grecia che torna sotto grazie ad un ottimo Papagiannis (44-36). Poco prima dell’intervallo altro sprint americano per il +13 (50-37).

Al rientro dalla pausa lunga Anthony Edwards con cinque punti consecutivi mette subito le cose in chiaro. Ingram firma il +19 (61-42) e gli Stati Uniti hanno il pieno controllo della partita. La Grecia non riesce assolutamente a reagire e la tripla di Brunson porta il vantaggio americano sopra i venti punti. Si entra negli ultimi dieci minuti con gli USA avanti 79-56.

L’ultimo quarto è di pura amministrazione per gli Stati Uniti, che allargano ulteriormente il loro vantaggio. Steve Kerr può far ruotare tutti i suoi uomini, con gli americani che sfondano agevolmente il muro dei 100 punti. Finisce con un perentorio 109-81 per gli USA, che si qualificano per la seconda fase con un turno d’anticipo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GRECIA – STATI UNITI 81-109 (19-23, 18-27, 19-29, 25-30)

Grecia: Antetokounmpo 2, Bochoridis 8, Chatzidakis, Larentzakis 7, Lountzis 4, Moraitis 3, Papagiannis 17, Papanikolaou 8, Papapetrou 9, Rogkavopoulos 14, Walkup 9

Stati Uniti: Banchero 8, Bridges 9, Brunson 13, Edwards 13, Haliburton 9, Hart 6, Ingram 5, Jackson Jr 9, Johnson 8, Kessler 4, Portis Jr 10, Reaves 15

FOTO: LaPresse