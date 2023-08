ATP Cincinnati 2023, Djokovic-Alcaraz nella storia: la finale sui tre set più lunga dal 1990

Una partita epica, una sfida memorabile e che ha già un posto diretto nella storia del tennis. La finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz è la più lunga di sempre (di quelle che si giocano al meglio dei tre set) dal 1990. Le tre ore e quarantanove minuti di gioco rappresentano un record per l’ATP e spediscono nella leggenda due enormi campioni.

Le emozioni e i colpi di scena sono stati innumerevoli, con l’inerzia del match che ha cambiato padrone più volte nel corso dello stesso set. La terza frazione è stata quasi una partita dentro la stessa partita per la ricchezza di gesti tecnici, risvolti mentali, cambi di punteggio e tantissimo altro.

Djokovic si è imposto al tie-break del terzo set, riuscendo a rimontare lo spagnolo e recuperando anche da un evidente malessere per il caldo. Entrambi i giocatori sono andati oltre ad ogni loro possibilità fisica, spingendosi veramente al limite e finendo entrambi esausti. Ad esultare è stato il serbo che si è prima sdraiato e terra e poi si è strappato la maglietta come farebbe Hulk, mentre dall’altra parte Alcaraz era in lacrime in panchina, con un pianto che aveva un mix di tristezza e nervosismo per l’occasione persa. Un momento anche questo indimenticabile e che ha fatto da cornice ad una finale epica.

I numeri di questo match sono tantissimi, soprattutto quelli che esaltano ulteriormente la leggendaria carriera di Novak Djokovic. Il trentanovesimo Masters 1000, il novantacinquesimo titolo ATP e la vittoria numero 1069, staccando Nadal e Lendl. Per Alcaraz è la prima sconfitta in una finale di un 1000 o di uno Slam, ma lo spagnolo ha dimostrato ancora una volta di essere il presente ed il futuro del suo sport.

FOTO: LaPresse