Atletica, Gaia Sabbatini in semifinale ai Mondiali: “Atteggiamento cambiato, non mi aspettavo 4:03.04”

Gaia Sabbatini si è qualificata brillantemente alle semifinali dei 1500 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’abruzzese ha interpretato al meglio la propria batteria e ha chiuso al quarto posto con il tempo di 4:03.04, in una serie vinta dalla primatista mondiale Faith Kipyegon (4:02.62 per la kenyana) davanti all’etiope Diribe Welteji (4:02.72) e all’irlandese Sarah Healy (4:03.00). Buon risultato per la nostra portacolori che si è guadagnata un meritato passaggio del turno e che continua a coltivare il sogno di accedere all’atto conclusivo della rassegna iridata.

Gaia Sabbatini ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Molto bene, sono stracontenta di questa gara. Non mi aspettava che uscisse un 4:03 perché eravamo passate lente, mi aspettavo un 4:05 invece abbiamo fatto veloci gli ultimi 500 metri. Negli ultimi 100 ho spinto perché volevo essere sicura di passare, ho visto che eravamo in cinque e ho mollato. Sono contenta per come ho corso in facilità, sono già molto concentrata per la semifinale di domani“.

L’azzurra ha poi proseguito, palesando una rimarchevole consapevolezza nei propri mezzi e una crescita importante a livello comunicativo: “Rispetto agli altri anni l’atteggiamento è cambiato, prima ero già soddisfatta dopo le batterie, invece oggi non l’ho sofferta a livello di energie nervose: il mio obiettivo è correre forte domani“.

Foto: Lapresse