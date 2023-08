Atletica, che rimpianto per Filippo Tortu! Bastava un tempo ‘normale’ per la finale dei 200 metri…

Dopo aver mancato la qualificazione in semifinale sui 200 metri per soli 2 centesimi al termine di una batteria molto deludente, aumentano ulteriormente i rimpianti per Filippo Tortu. Il velocista brianzolo, mestamente eliminato al primo turno dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, aveva infatti il potenziale per centrare il grande obiettivo della sua rassegna iridata, ovvero entrare in Finale.

Le semifinali di questa sera hanno evidenziato un livello medio più basso del previsto (tralasciando quindi le performance dei favoriti per le medaglia) e l’ottavo pass per l’atto conclusivo è stato assegnato al liberiano Joseph Fahnbulleh con 20″21. Un tempo sicuramente alla portata dell’ex primatista italiano sui 100 metri, che vanta un personale di 20″10 stabilito l’anno scorso a Eugene.

Tortu ha dimostrato di poter valere crono inferiori al 20″2 anche in questa stagione, timbrando un notevole 20″14 ai Campionati Italiani Assoluti di Molfetta (seppur con forte vento favorevole) ma non trovando una buona costanza di rendimento. Lampante in tal senso il modesto 20″46 firmato in batteria a Budapest, che lo ha estromesso dalle semifinali e a posteriori dalla concreta possibilità di giocarsi un posto nella finale iridata sul mezzo giro di pista.

Foto: Lapresse