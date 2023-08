Andrea Belotti è risorto dalle ceneri? Gol al debutto, la Roma ha trovato un’arma in più

La giornata di ieri ha visto il debutto della Roma nella Serie A 2023-2024: i giallorossi non sono riusciti a ottenere il bottino pieno nel primo turno del nuovo campionato, pareggiando per 2-2 contro la Salernitana all’Olimpico, al termine di una partita dominata dai giallorossi, beffati solamente dai due capolavori di Antonio Candreva.

Oltre all’ala granata, il protagonista del match è stato Andrea Belotti, rimasto clamorosamente a secco di gol nello scorso campionato: il Gallo ha firmato le due reti dei capitolini, portando in vantaggio la squadra di Josè Mourinho al 17′ con con una bella conclusione col mancino che ha infilato Ochoa sotto le gambe, e pareggiando i conti all’82’ con il colpo di testa vincente su un corner calciato da Leandro Paredes. Belotti, inoltre, aveva siglato un’altra rete, all’8′, annullata però per un fuorigioco millimetrico.

Nonostante la sua squadra non sia riuscita a vincere la partita, la prestazione dell’ex centravanti del Torino ha messo a tacere tutti i detrattori: l’anno scorso Belotti non aveva svolto minimamente la preparazione con i giallorossi, ed è approdato a Trigoria solamente a campionato iniziato. Inoltre, la punta ha sofferto numerosi traumi fisici nella passata stagione, dovuti principalmente a scontri di gioco, che gli hanno impedito di entrare nella condizione ideale.

Rimane comunque un problema ai giallorossi: a 11 giorni dalla fine del mercato, Belotti è l’unico attaccante di ruolo a disposizione della rosa, in attesa del ritorno di Tammy Abraham, nel girone di ritorno, dal grave infortunio rimediato nell’ultima giornata dello scorso campionato. Thiago Pinto ha quindi l’obbligo di acquistare almeno un centravanti per completare la rosa, ma il Gallo, insieme ai nuovi acquisti a centrocampo (Aouar, Renato Sanches, Paredes) potranno far gioire i tifosi romanisti in molte occasioni.

Foto: Lapresse