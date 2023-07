Wimbledon, Roman Safiullin: “Cercherò di mettere in crisi Jannik Sinner nei quarti di finale”

Sarà il russo Roman Safiullin il prossimo avversario di Jannik Sinner a Wimbledon. A sorpresa, Safiullin ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov negli ottavi di finale dei Championships. Non al meglio il nordamericano e bravo il russo ad approfittarne. Sarà quindi l’altoatesino il prossimo avversario.

“Non ho ancora realizzato. Non ho mai giocato molto su erba, dunque non avevo aspettative. A Londra l’erba è diversa rispetto ad altri tornei, per esempio Halle e Maiorca, dunque bisogna capire come adattarsi. Contro Jannik ho già giocato in ATP Cup e fu la mia prima volta contro un top-10. Per me quel match fu molto difficile, ma qualche problema glielo avevo creato, dunque spero di trovare il modo di metterlo in difficoltà anche stavolta“, ha raccontato Safiullin.

Un giocatore la cui crescita è stata minata dai tanti problemi fisici: “Il più serio l’ho avuto alla spalla, quando ero junior, dopo gli Australian Open. Ci volle parecchio tempo per rientrare, ma subito mi ritrovai con un altro problema, stavolta alla caviglia. Qualcuno riesce a recuperare più in fretta, altri hanno bisogno di più tempo, e io sono tra quelli”.

Parlando poi dei prossimi obiettivi: “Quando entriamo è bello vedere la storia di questo torneo attraverso i vincitori. Quando ero bambino lo guardavo in tivù, ricordo le vittorie di Federer, ma anche di Rafa. Bellissimi momenti, un’emozione giocare dove hanno giocato loro. Essere top 100? Sicuramente è qualcosa che può dare fiducia, può aiutare a credere maggiormente in se stessi. Spero di continuare su questa strada“.

Foto: LaPresse