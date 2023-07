Wimbledon, Elisabetta Cocciaretto: “Vittoria inaspettata, sono al terzo turno e voglio migliorare!”

Una vittoria autorevole. Elisabetta Cocciaretto ha replicato quanto fatto al Roland Garros e ha raggiunto a Wimbledon il terzo turno. Una riscontro importante per lei, contro la spagnola Rebeka Masarova, n. 66 WTA. Esprimendo un tennis convincente e solido, Elisabetta si è imposta in maniera netta con il punteggio di 6-3 6-1 e nel prossimo incontro ci sarà un’avversaria difficile, l’americana Jessica Pegula (n.4 del mondo).

Non era stato un avvicinamento facile per la giocatrice italiana, costretta a fermarsi dopo Parigi per alcuni problemi al ginocchio e giungendo allo Slam con tante incertezze: “Sono felicissima e non mi aspettavo di vincere questa partita. Mi sono presentata a Wimbledon con poca esperienza su questa superficie, ma sto affrontando questo torneo con la motivazione di accrescere il mio tennis“.

“Il mio gioco può adattarsi a questa superficie e ho cercato di essere più continua al servizio. A volte tendo un po’ a incantarmi in questo fondamentale, ma fa parte del percorso di crescita intrapreso. Si devono accettare anche i momenti quando l’avversaria gioca meglio, incassare e ripartire per tornare a fare quello che so fare“, ha raccontato Cocciaretto.

Alla domanda di Luca Baldissera (Ubitennis) su come sia cresciuta da quella prima volta nel tabellone principale di uno Slam in Australia, la risposta della ragazza italiana è stata emblematica: “In quel momento non avevo consapevolezze, essendo tutto così nuovo per me. Ora, chiaramente, è diverso. Cosa direi alla Elisabetta di quel momento? Di continuare a lavorare e di rimanere sempre molto focalizzata. A volte ci sono delle distrazioni e vanno gestite per non perdere di vista il proprio obiettivo. Penso alla prossima partita, con la voglia di continuare a migliorare“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini (Ubitennis)

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI