Wimbledon 2023, Mats Wilander: “Jannik Sinner ci deve credere, ma Djokovic è favorito”

Domani, sul Centrale di Wimbledon, assisteremo alla semifinale tanto attesa tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Un partita in cui tante cose saranno in palio: da un lato la voglia dell’altoatesino di approdare per la prima volta in carriera in una Finale Slam; dall’altro le motivazioni di Nole di spingersi all’atto conclusivo e avere concrete possibilità di centrare l’ottavo di titolo a Londra e salire a quota 24 Major in carriera.

Numeri spaventosi quelli del serbo, che si legano anche al fatto che sia imbattuto da sei anni sull’erba di Church Road e non perda sul campo principale dei Championships dalla Finale del 2013 contro lo scozzese Andy Murray. Da ciò si comprende quali siano le difficoltà di Jannik, al cospetto di un giocatore “camaleontico”, in grado di salire di colpi quando gli è necessario, avendo sempre un certo margine.

Da notare, a questo proposito, la sfida dei due dell’anno passato proprio a Wimbledon, con Jannik avanti di due set e Djokovic in grado di sciorinare una rimonta pazzesca. Una partita che potrebbe essere molto utile all’altoatesino in preparazione della sfida di domani. A esserne convinto è Mats Wilander, grande giocatore del passato (sette volte vincitore Slam) e attuale commentatore su Eurosport.

“Ovviamente ci ricordiamo l’anno scorso che Jannik Sinner sia stato avanti di due set contro Djokovic. Ha una grande chance perché si può dire che sia migliorato più di quanto abbia fatto Djokovic in un anno? Se hai 20 anni ci devi credere anche perché sei più giovane di 13/14. Non ci sono dubbi però che Nole abbia fatto vedere cose incredibili in questi giorni. Il serbo è indubbiamente favorito, ma il 2-0 dell’anno scorso può aiutare Jannik“, le considerazioni di Wilander.

Foto: LaPresse