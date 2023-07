Wimbledon 2023, Lorenzo Musetti: “Sono migliorato molto sull’erba, ma ho ancora tanto da imparare”

Lorenzo Musetti non è riuscito a guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon 2023. Il carrarino è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.17), grande interprete sull’erba, ricordando la semifinale raggiunta due anni fa. Musetti ha pagato a caro prezzo un rendimento al servizio non all’altezza del suo avversario, che soprattutto con questo colpo e nella gestione dei momenti importanti ha fatto la differenza.

Tuttavia, rispetto alla versione degli anni precedenti, il tennista nostrano ha mostrato dei chiari miglioramenti, non ancora però sufficienti per prevalere con certi giocatori di tale caratura: “Ci avevo giocato contro due anni fa, ma sinceramente quello fu un dominio e non avevo una preparazione adeguata. Stavolta mi sentivo superiore nello scambio, ma chiaramente su questa superficie il servizio è un fondamentale ancora più importante e il mio rendimento non è stato tanto buono“, ha ammesso Musetti in conferenza stampa.

“Mi porto comunque via tante cose positive da questa stagione sull’erba perché ho fatto belle partite e ho toccato anche con mano cosa ancora devo migliorare per salire di livello su questi campi. E’ un peccato che si giochi così poco sul grass, ma bisogna essere abili ad adattarsi e io su questo devo ancora imparare molto nella gestione. Io amo scambiare un po’ di più, mentre qui si gioca maggiormente sull’uno-due“, ha dichiarato il nostro portacolori.

E sui prossimi programmi: “Qualche giorno di break e poi andrò a Bastad, ad Amburgo, per difendere il titolo dell’anno scorso e poi si penserà ai Masters1000 americani a precedere gli US Open, dove sono convinto di fare bene e di accumulare punti buoni per la classifica“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini (Ubitennis)

Foto: LaPresse