VIDEO Tour de France 2023, tappa di oggi: highlights e arrivo. Pogacar stacca Vingegaard!

La vendetta di Tadej Pogacar si consuma a Cauterets-Cambasque. Lo sloveno della UAE Team Emirates dimostra immediatamente che c’è estrema partita al Tour de France 2023, andando ad imporsi sul primo traguardo in salita della Grande Boucle e riavvicinandosi in maniera imperiosa a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ora in giallo con 25” sul suo rivale.

Altra frazione movimentata da una fuga assai nutrita, ma è il mitico Tourmalet a regalare emozioni. Il forcing della Jumbo-Visma è asfissiante e non lontani dalla vetta rimane la solita inossidabile coppia, ma questa volta lo scatto del danese non fa male al vincitore del Tour de France 2020 e 2021, che rimane incollato alla sua ruota.

Questa volta è Pogacar a correre in maniera attendista, cucinandosi per bene il suo rivale e scattandogli in piena faccia a poco meno di tre chilometri dal traguardo. La maglia bianca arriva da solo al traguardo e si inchina al pubblico, Vingegaard perde 24” oltre a 4” di abbuono: il Tour de France è iniziato da meno di una settimana ma promette spettacolo in ogni dove.

TOUR DE FRANCE 2023, LO SCATTO DI VINGEGAARD SUL TOURMALET

TOUR DE FRANCE 2023, LO SCATTO DI POGACAR

TOUR DE FRANCE 2023, L’ARRIVO DI POGACAR

Foto: LaPresse