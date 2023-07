Universiadi 2023, il calendario di domani (30 luglio): orari, finali, tv

Domenica 30 luglio andrà in scena una nuova giornata di gare alle Universiadi 2023. A Chengdu (Cina) verranno messi in palio nuovi titoli e si preannuncia grande spettacolo. L’Italia proverà a essere grande protagonista e a conquistare nuove medaglie in questa competizione riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Di seguito il calendario, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle Universiadi 2023 nella giornata di domani (domenic 30 luglio).

CALENDARIO UNIVERSIADI DOMANI (30 LUGLIO)

Domenica 30 luglio

03.00 JUDO -63kg D, -70kg D, -73kg U, -81kg U Eliminatorie

03.00 BADMINTON Squadre miste Round Robin Gruppi A-D 1a giornata

03.00 TIRO A SEGNO Pistola automatica 25m Uomini Qualificazioni (Fase 2)

03.00 TIRO A SEGNO Carabina 3 Posizioni 50m Uomini Qualificazioni

03.00 TAEKWONDO Poomsae a squadre maschili e femminili e a coppie miste Pool

03.00 WUSHU Jianshu femminile, Nangun maschile, Nanquan femminile, Gunshu maschile, Taijijian femminile

03.30 TIRO CON L’ARCO Compound Finale 3° posto a squadre femminile

03.56 TIRO CON L’ARCO Compound Finale a squadre femminile

04.00 TENNIS Singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile 1° turno

04.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili e femminili, Round 3

04.00 PALLANUOTO Ungheria(A4)-Giappone(A2)

04.00 PALLANUOTO FEMMINILE Sudafrica(A1)-Australia(A6)

04.32 TIRO CON L’ARCO Compound Finale 3° posto a squadre maschile

04.58 TIRO CON L’ARCO Compound Finale a squadre maschile

05.00 BASKET Romania-Argentina

05.00 BASKET Polonia-Repubblica Ceca

05.00 BASKET USA-Giappone

05.34 TIRO CON L’ARC0 Compound Finale 3° posto a squadre miste

05.45 PALLANUOTO Germania(A5)-Grecia(A1)

05.45 PALLANUOTO FEMMINILE Italia(A2)-Giappone(A3)

05.53 TIRO CON L’ARCO Compound Finale a squadre miste

07.30 TIRO A SEGNO Pistola automatica 25m Uomini Finale

07.30 TAEKWONDO Poomsae a squadre maschili e femminili e a coppie miste Semifinali

07.30 PALLANUOTO USA(B3)-Cina(B4)

07.30 PALLANUOTO FEMMINILE Cina(A4)-Singapore(A5)

08.00 GINNASTICA RITMICA All-Around individuale Primo gruppo (clavette e nastro)

08.30 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale 3° posto a squadre femminile

08.56 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale a squadre femminile

09.00 BASKET FEMMINILE Cina-Polonia

09.00 BASKET Brasile-Cina Taipei

09.00 BASKET FEMMINILE Brasile-Finlandia

09.00 BASKET FEMMINILE Ungheria-Giappone

09.00 WUSHU Qiangshu femminile, Taijiquan maschile, Daoshu maschile

09.15 PALLANUOTO Corea del Sud(B6)-Italia(B2)

09.30 GINNASTICA RITMICA All-Around individuale Secondo gruppo (clavette e nastro)

09.32 TIRO CON L’ARC0 Ricurvo Finale 3° posto a squadre maschile

09.58 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale a squadre maschile

10.00 TENNISTAVOLO Squadre maschili e femminili, Round 4

10.00 JUDO -63kg D, -70kg D, -73kg U, -81kg U Finali

10.00 TIRO A SEGNO Carabina 3 Posizioni 50m Uomini Finale

10.00 TAEKWONDO Poomsae a squadre maschili e femminili e a coppie miste Finali

10.34 TIRO CON L’ARC0 Ricurvo Finale 3° posto a squadre miste

10.53 TIRO CON L’ARCO Ricurvo Finale a squadre miste

11.00 BADMINTON Squadre miste Round Robin Gruppi A-D 2a giornata

11.00 PALLANUOTO Georgia(B5)-Slovacchia(B1)

11.15 GINNASTICA RITMICA All-Around a squadre (3 nastri e 2 palle)

13.30 BASKET Cina-Lituania

13.30 BASKET FEMMINILE Repubblica Ceca-Slovacchia

13.30 BASKET Mongolia-Sudafrica

13.30 BASKET Corea del Sud-Finlandia

14.00 VOLLEY FEMMINILE Cina—Germania

14.00 VOLLEY FEMMINILE Polonia—Brasile

14.00 VOLLEY FEMMINILE India—Hong Kong

14.00 VOLLEY FEMMINILE Colombia—Repubblica Ceca

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2023: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Fisu Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valentin G. Bizzocchetti/CUSI