Tour de France 2023, Tadej Pogacar: “Oggi non potevo staccare Vingegaard, stava bene”

Ancora quei maledetti dieci secondi per Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates rimane secondo in classifica generale al termine della seconda settimana del Tour de France, dopo non essere riuscito a staccare il suo rivale Jonas Vingegaard sull’ultima saluta di Saint-Gervais Mont-Blanc.

Ci ha provato la maglia bianca negli ultimi chilometri, provando a mettere in difficoltà il danese provando a mandare in avanscoperta anche Adam Yates, ma il leader della Jumbo-Visma ha tenuto stavolta le ruote del suo avversario, rimandando dunque i discorsi alla cronometro di martedì.

“L’ultima salita era difficile – ha affermato Pogacar al termine della frazione – ci ho provato anche oggi ma avevo la sensazione di non poter staccare Vingegaard, oggi stava molto bene. Almeno Adam Yates è riuscito a guadagnare dei secondi per avvicinarci al podio, per la squadra è una buona giornata“.

Si entra dunque nella terza settimana, e Tadej è soddisfatto di come sta andando la sua UAE Team Emirates: “Siamo tutti in gran forma, sono fiducioso per la prossima settimana. Ora i ragazzi avranno due giorni di riposo, rispetto a me ed Adam che ne avremo solo uno, dovremo fare la cronometro a tutta“. Ultimo pensiero sulla prova contro il tempo: “Il percorso mi piace, spero di poter ricoprire un ruolo da protagonista”.

Foto: LaPresse