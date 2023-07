Tour de France 2023, Jonas Vingegaard: “L’anno prossimo torno per la tripletta”

Jonas Vingegaard è il trionfatore di questo Tour de France 2023. Il danese arriva a Parigi con un vantaggio di oltre sette minuti sul rivale di sempre Tadej Pogacar. Seconda vittoria consecutiva alla Grande Boucle: nella terza settimana il capitano della Jumbo-Visma ha mostrato di essere il più forte, sia a cronometro che in salita.

Queste le parole della maglia gialla alla conclusione di queste splendide tre settimane: “È bellissimo vincere per la seconda volta, sono orgoglioso. Sono stato chiaramente più a mio agio quest’anno dopo il trionfo della passata stagione. Mi sono divertito moltissimo a duellare con Pogacar, è stata una bellissima battaglia da Bilbao a Parigi”.

“Credo che sia buono per il ciclismo, per me e per Tadej (Pogacar, ndr). Ci spingiamo a un livello sempre più alto e sono felice di aver trionfato. L’atmosfera è stata fantastica anche oggi con tutti i tifosi. Devo ringraziare la mia famiglia, la mia squadra, sono davvero orgoglioso di questo secondo trionfo”.

“E’ stato un lungo viaggio da Bilbao. una corsa molto dura, fatta di sofferenza, ma mi sono sempre divertito. Spero di tornare l’anno prossimo per vincere la terza volta, questo credo che sia il piano”.

