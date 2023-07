Tabellone Coppa Italia 2023-2024: tutti gli accoppiamenti e gli incroci, dal primo turno alla finale. Calendario, date, programma

Le lancette dell’orologio che scandisce il ritmo della Coppa Italia, sono ferme al 24 maggio scorso. Nella Finale che si è disputata allo Stadio Olimpico di Roma, a prevalere e in rimonta, è stata l’Inter del solito Simone Inzaghi che, in questa competizione, non sbaglia un colpo. Un 1-2 finale dopo essere passata in svantaggio a 3′ minuti dall’inizio. Una doppietta di Lautaro Martinez, tra il 29esimo e il 37esimo ha definitivamente piegato la Viola di Vincenzo Italiano.

E adesso manca davvero pochissimo all’inizio della nuova annata, quella 2023/2024. Si partirà, tra 8 giorni esatti, con il turno preliminare. Ad aprire la danze, alle 18.00 di sabato 5 agosto, saranno il Catanzaro e il Foggia. Poi toccherà, il giorno successivo, a Reggiana-Pescara, Feralpisalò-Vicenza e infine Cesena-Virtus Entella. Insomma la Coppa Italia sta per ripartire e da qualche giorno è stato anche pubblicato il tabellone con tutti i possibili accoppiamenti.

Le gare risultano interessantissime già a partire dai trentaduesimi di finale: su tutte Cagliari-Palermo, Bari-Parma o ancora Salernitana-Ternana. Il countdown sta dunque prepotentemente viaggiando verso il numero zero: manca davvero poco e poi sarà Coppa Italia 2023/2024. A tal proposito ecco di seguito il tabellone della manifestazione.

TABELLONE COPPA ITALIA 2023/2024

TURNO PRELIMINARE (5-6 agosto)

CESENA-VIRTUS ENTELLA (la vincente contro il Bologna)

(la vincente contro il Bologna) CATANZARO-FOGGIA (la vincente contro l’Udinese)

(la vincente contro l’Udinese) REGGIANA-PESCARA (la vincente contro il Monza)

(la vincente contro il Monza) FERALPISALÓ-VICENCA (la vincente contro il Torino)

TRENTADUESIMI DI FINALE (13 agosto)

PARTE SINISTRA TABELLONE

BOLOGNA-CESENA o ENTELLA

VERONA-ASCOLI

LECCE-COMO

BARI-PARMA

SASSUOLO-COSENZA

SPEZIA-VENEZIA

CAGLIARI-PALERMO

CATANZARO o FOGGIA-UDINESE

PARTE DESTRA DEL TABELLONE

MONZA-REGGIANA o PESCARA

GENOA-MODENA

EMPOLI-CITTADELLA

CREMONESE-CROTONE

SALERNITANA-TERNANA

SAMPDORIA-SÜDTIROL

FROSINONE-PISA

FERALPISALÓ o VICENZA-TORINO

SEDICESIMI DI FINALE – PARTE SINISTRA (1 novembre)

Vincente di BOLOGNA-CESENA o ENTELLA contro la vincente di VERONA-ASCOLI: Inter agli ottavi

Vincente di LECCE-COMO contro la vincente di BARI-PARMA: Fiorentina agli ottavi

Vincente di SASSUOLO-COSENZA contro la vincente di SPEZIA-VENEZIA: Atalanta agli ottavi

Vincente di CAGLIARI-PALERMO contro la vincente di CATANZARO o FOGGIA-UDINESE: Milan agli ottavi

SEDICESIMI DI FINALE – PARTE DESTRA – (1 novembre)

Vincente di MONZA-REGGIANA o PESCARA contro la vincente di GENOA-MODENA: Lazio agli ottavi

Vincente di EMPOLI-CITTADELLA contro la vincente di CREMONESE-CROTONE: Roma agli ottavi

Vincente di SALERNITANA-TERNANA contro la vincente di SAMPDORIA-SÜDTIROL: Juventus agli ottavi

Vincente di FROSINONE-PISA contro la vincente di FERALPISALÓ o VICENZA-TORINO: Napoli agli ottavi

OTTAVI DI FINALE (6-20 dicembre – 10-17 gennaio 2024)

Inter, Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma, Juventus e Fiorentina

