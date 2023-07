Quanti soldi ha perso la Juventus senza l’Europa? Entità della multa e mancanza di premi: cifra stellare

Come largamente atteso ed anticipato, la Juventus non prenderà parte alla prossima Conference League. L’edizione 2023-2024 della terza competizione continentale per club, quindi, non vedrà ai nastri di partenza la compagine bianconera che, di conseguenza, ha da un lato la consapevolezza di dover puntare solamente al campionato, dall’altro non correrà rischi di eventuali esclusioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League, competizione ben più munifica rispetto a quella vinta, nei due anni in cui è esistita, da Roma e West Ham.

Andiamo ad analizzare la questione economica della decisione ufficializzata nella serata di ieri. “La decisione della Prima Camera dello UEFA CFCB – come spiega il comunicato della Juventus – comporta la risoluzione del Settlement Agreement tra UEFA e Juventus del 31 agosto 2022 e l’esclusione di Juventus dalla UEFA Conference League della stagione sportiva 2023/2024. Per effetto della decisione, Juventus sarà tenuta al pagamento di un contributo economico di Euro 10 milioni in parte trattenuto dagli introiti della partecipazione alle competizioni UEFA nelle prossime stagioni sportive e potrebbe essere tenuta al pagamento di un ulteriore contributo economico condizionale pari a Euro 10 milioni nel caso in cui i bilanci di Juventus al 30 giugno 2023, 2024 e 2025 presentassero significative violazioni delle UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations (“CL&FS”); tale importo condizionale sarebbe eventualmente trattenuto dagli introiti della partecipazione alle competizioni UEFA nelle prossime stagioni sportive”.

Come si può notare, quindi, oltre alla questione legata al cosiddetto “Caso Plusvalenze” che nei confini italiani era già costato 10 punti e la possibilità (teorica, come si è visto) di prendere parte alla Champions League, è stato dirimente anche il problema legato al Settlement Agreement che il club torinese non è stato in grado di rispettare.

Oltre a questi già citati 10 milioni + altri possibili 10 milioni, quanto costerà l’esclusione dalla Conference League alla Juventus? Sul fronte dei possibili introiti dalla campagna 2023-2024 le cifre non sono particolarmente elevate. Come detto, ben differenti dalla Champions League. In totale, infatti, un percorso vincente della terza coppa europea si aggira intorno ai 20 milioni di euro, per cui non propriamente una cifra che ti fa svoltare un bilancio.

Dà una mano, certo, ma non risolve problemi come gli emolumenti in tripla cifra della “Coppa con le grandi orecchie”. In poche parole, quindi, la società bianconera perderà più dalla multa che dalla mancata partecipazione, conscia che tornare in Champions League in vista del 2024-2025 (edizione rinnovata e ancor più economicamente vantaggiosa) sarà assolutamente decisivo dal punto di vista sportivo e, non ultimo, anche economico.

Foto: LaPresse