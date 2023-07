Quando gioca la Roma le prossime amichevoli? Calendario, avversarie, date, programma

La Roma di José Mourinho prosegue spedita il proprio lavoro. Siamo nel pieno dell’estate e il caldo è torrido ma, dallo scorso 10 Luglio, tutti i calciatori giallorossi sono ritornati dalle vacanze. Una volta lì si sono riuniti tutti a Trigoria. Pellegrini e compagni hanno già svolto un’amichevole contro la Borealea, il 15 Luglio. Al triplice fischio, il tabellino recitava 4-0: un risultato tondo ma giusto. In ogni caso non si ferma qui il lavoro.

Dopo il match al Fulvio Bernardini contro la Boreale (che si è giocato a porte chiuse) la amichevoli non sono terminate. Tra appena due giorni e, per l’esattezza mercoledì 26 luglio, vedremo nuovamente in azione l’intera Roma. I capitolini battaglieranno contro il Braga. A seguire e martedì 1° agosto, ci sarà Roma-Incheon United. Interessantissimo il match poi, che si disputerà a Tolosa, in Francia domenica 6 agosto.

Insomma i prossimi impegni della Roma saranno di estrema importanza e saranno necessari soprattutto per mettere più minuti sulle gambe e soprattutto per provare i nuovi schemi. Ci si aspetta una Roma pronta a tutto: l’esordio in massima serie è previsto per domenica 20 agosto contro la Salernitana all’Olimpico e dalle 18.30. Manca meno di un mese, 27 giorni per l’esattezza, ma è tempo di lavorare: approcciare al meglio alla Serie A 2023/2024 è fondamentale.

CALENDARIO AMICHEVOLI ROMA

Mercoledì 26 luglio

Ore 21.00 – Braga-Roma – Albufeira, Portogallo

Martedì 1 agosto

Ore 17.00 – Roma-Incheon United

Domenica 6 agosto

Ore 19.30 – Tolosa-Roma – Tolosa

Foto: LaPresse