Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Qualificazione alla Finale degli 800 sl difficilissima, sarà una gara molto veloce”

Batterie molto tirate quelle degli 800 stile libero uomini, nella terza giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia. A Fukuoka (Giappone), la prova delle 16 vasche ha evidenziato quanto il livello sia alto, anche per via dell’irruzione di atleti molto forti, proveniente dalle gare più veloci come i 400 stile libero.

Per questo, non stupisce che a siglare il miglior crono sia stato l’australiano Samuel Short, oro iridato in questa edizione nella prova delle otto vasche, con il tempo di 7:40.90, precedendo nell’ordine il tunisino Ahmed Hafanoui (7:41.97) e il tedesco Lukas Märtens (7:42.04). Una top-3 che è la stessa della Finale dei 400 sl in Giappone e non può essere un caso.

Da par suo, Gregorio Paltrinieri ha cercato di fare il meglio possibile, ben sapendo che avrebbe dovuto far fatica per centrare l’accesso alla Finale, visto quanto è accaduto con uno dei protagonisti più attesi, il teutonico Florian Wellbrock, solo nono in 7:45.87.

“La qualificazione si è rivelata più complicata di quanto pensassi. Nella batteria precedente alla mia sono andati molto forte e quindi sapevo che avrei dovuto forzare più del previsto. Il tempo da nuotare era molto impegnativo e lo dimostra l’eliminazione di Florian Wellbrock. Ho recuperato dal mare, dove ho speso tante energie fisiche e mentali. Credo di poter disputare buone prestazioni anche in piscina. Ovviamente la finale sarà diversa, come distribuzione e intensità. La lotta per il podio sarà super aperta. Probabilmente sarà la finale più veloce di sempre, che tutti potranno vincere“, le impressioni di Greg ai microfoni della Rai.

Da sottolineare che nell’atto conclusivo ci saranno anche l’irlandese Daniel Wiffen (7:43.81), lo statunitense Bobby Finke – campione olimpico ed iridato – in 7:43.87, l’ucraino Mykhailo Romanchuk (7:44.07) e il brasiliano Guillherme Pereira da Costa (7:45.80). Eliminato Luca De Tullio (11° in 7:46.97, autore del personale).

Foto: LaPresse