Milinkovic può arrivare alla Juventus? Il nodo Pogba e le cifre della trattativa

La Juventus può ufficialmente dare il via il proprio calciomercato. Dopo aver finalmente abbracciato il nuovo responsabile Cristiano Giuntoli, il DS cercherà ora di trasferire il metodo Napoli a Torino, fatto di giocatori di sicuro avvenire e, perché no, anche di qualche occasione. Quale può essere Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista della Lazio ha un solo anno di contratto con i biancocelesti e non ha assolutamente intenzione di rinnovare il proprio accordo. Così il club capitolino, se non vorrà perderlo a zero, sarà costretto a dover cedere il Sergente. La valutazione al momento è non meno di 40 milioni, e molto dipenderebbe da… Paul Pogba.

Il transalpino ha passato un anno travagliato, giocando davvero pochissimo a causa di una moltitudine di problemi fisici. Il ‘polpo’ sta lavorando per poter essere a disposizione di Max Allegri e dare una mano ai bianconeri, ma al momento la sua permanenza è messa in discussione dai petrodollari che arrivano dall’Arabia Saudita.

Gli sceicchi stanno tentando il centrocampista francese, che al momento però fa orecchie da mercante e rifiuta ogni offerta. Semmai però dovessero ripresentarsi con una proposta davvero irrinunciabile, parte del denaro ricevuto per Pogba può essere reinvestito per Milinkovic-Savic, assieme anche a una o più contropartite da girare alla Lazio come Luca Pellegrini e magari Nicolò Rovella.

Foto: LaPresse