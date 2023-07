La Juventus cerca un attaccante: Berardi nel mirino. Le cifre della trattativa

È Domenico Berardi il nome caldo per la Juventus alla ricerca di un calciatore che possa sostituire Angel Di Maria che ha lasciato Torino dopo una sola stagione.

In casa bianconera sono in attesa che Cristiano Giuntoli prenda ufficialmente possesso della nuova carica in seno al club per far decollare davvero il mercato della Juventus.

Nel frattempo il nome di Berardi torna con una certa frequenza tra le stanze della Continassa, sin da quando i bianconeri avevano il controllo di una parte del cartellino del giocatore.

Tuttavia il classe 1994 aveva sempre preferito rimanere al Sassuolo senza mai cedere all’interesse della Juventus né di altre big.

L’estate 2023 sembra però essere quella dell’addio alla società neroverde per Berardi per cui si era registrato l’interesse della Roma e, con maggior convinzione, quello della Lazio, grazie alla spinta di Maurizio Sarri.

Ora, alla corsa per il calabrese, sembra pronta ad iscriversi anche la Juventus, sfruttando magari anche i buoni uffici di Francesco Magnanelli, storico capitano del Sassuolo che dopo essere stato nello staff di Alessio Dionisi in Emilia è pronto a raggiungere Massimiliano Allegri a Torino.

Per Berardi, in ogni caso, ci vorranno almeno 30 milioni di euro per accontentare le richieste del club neroverde.

Foto: LaPresse