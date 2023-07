Italy Major Premier Padel 2023: eliminati Ruiz/Tello, avanzano gli altri big. Carolina Orsi sconfitta al terzo set dalle gemelle Alayeto

È terminata poco fa un’altra giornata all’Italy Major Premier Padel 2023, seconda tappa stagionale del circuito mondiale organizzato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della Professional Padel Association (PPA). Nella splendida cornice del Foro Italico di Roma si sono disputati oggi tutti gli ottavi di finale di entrambi i tabelloni e i big del padel mondiale hanno regalato spettacolo ed emozioni ai tanti appassionati presenti. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Tutto semplice per Juan Lebron/Ale Galan, Paquito Navarro/Federico Chingotto e Arturo Coello/Agustin Tapia: la prima coppia (n.1 del seeding) ha superato Javier Rico/Agustin Gutierrez (n.16 del torneo) per 6-1 6-4, i secondi (teste di serie n.3) hanno sconfitto Jaime Munoz/Ivanxo Ramirez per 6-3 6-1 e Coello e Tapia si sono imposti contro i qualificati Jose Marmolejo/Alex Chozas per 6-3 6-1.

Hanno invece faticato ancora tantissimo Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno (n.3 del seeding), che, dopo il soffertissimo successo nel match d’esordio contro il Pincho Diestro e Javi Leal (i Superpibes hanno vinto al tie-break del terzo set dopo aver annullato anche un match point), sono dovuti restare in campo per oltre due ore e mezza prima di battere Jon Sanz e Jorge Nieto (12) in rimonta per 4-6 6-3 6-3. I due argentini hanno così raggiunto ai quarti i loro connazionali Maxi Sanchez/Lucho Capra (9). Questi ultimi sono usciti oggi vincitori dalla sfida contro i fratelli Melendez con il punteggio di 6-2 6-1.

Hanno poi passato il turno anche Fernando Belasteguin e Mike Yanguas (6), che sono stati bravi a sconfiggere in rimonta Arroyo/Rubio (14) per 2-6 6-3 6-4. Grazie a questo successo, Bela e Yanguas si sono guadagnati il quarto di finale contro Lebron/Galan. Eliminazione a sorpresa invece per Alex Ruiz e Juan Tello: la coppia ispanico-argentina (5) ha sofferto molto il gioco di Del Castillo e Benitez e ha perso clamorosamente per 7-6(5) 6-2. A esultare sono stati dunque i due spagnoli, che si sono regalati il quarto di finale contro Paquito Navarro e Chingotto.

Nell’altra partita maschile di giornata è arrivata la vittoria di Lucas Bergamini e Victor Ruiz: il brasiliano e lo spagnolo (11) sono andati sotto di un set contro l’italo-argentino Denis Perino e l’argentino Miguel Lamperti (4-6), ma poi hanno reagito e hanno vinto grazie al doppio 6-4 tra secondo e terzo set. Al prossimo turno Bergamini e Ruiz se la vedranno con Coello e Tapia, in una sfida che si preannuncia davvero difficilissima per le teste di serie numero 11.

Nel torneo femminile nessuna sorpresa tra le big: Paula Josemaria/Ari Sanchez (teste di serie n.1) hanno sconfitto Carmen Goenaga/Lucia Martinez (13) con un nettissimo 6-2 6-1, Marta Ortega/Gemma Triay (2) si sono imposte contro Julietta Bidahorria/Claudia Fernandez Sanchez (12) con il punteggio di 6-0 6-1 e, infine, Delfina Brea/Bea Gonzalez (3) hanno battuto Marina Guinart/Carolina Navarro Björk (14) per 6-2 7-6. Ai quarti di finale queste tre coppie vincitrici sfideranno rispettivamente Veronica Virseda/Claudia Jensen (7), Jessica Castello/Sofia Araujo (8) e Aranzazu Osoro/Marina Guinart (n.6).

Niente da fare purtroppo in casa Italia per Carolina Orsi: la romana, in coppia con la spagnola Patty Llaguno (9), ha vinto nettamente il primo set per 6-0 contro Majo e Mapi Sanchez Alayeto (5), ma poi ha subito il rientro delle avversarie e ha perso con il risultato finale di 0-6 6-3 6-4 dopo due ore e 41 minuti. Ai quarti di finale le gemelle Alayeto affronteranno Alix Collombon/Victoria Iglesias, capaci oggi di sconfiggere Ana Caterina Nogueira/Melania Merino Saez per 6-3 6-2.

Foto: Giampiero Sposito/FITP