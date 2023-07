I calciatori del Napoli hanno avuto l’aumento di stipendio dopo lo scudetto? Tutti i contratti, le buste paga e le cifre

Partiamo da un numero preciso e più avanti ne troveremo molte di cifre: nella smorfia napoletana il 90 rappresenta la paura, la stessa che Luciano Spalletti e i suoi hanno scaturito nei cuori di qualsiasi avversario la scorsa stagione. 90 è anche e soprattutto il numero di punti racimolati in 38 partite dal Napoli tornato Campione d’Italia. Dopo 33 anni infatti, la formazione partenopea nell’annata che si è appena conclusa, è ritornata sul tetto della Penisola dal…’90.

28 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, 77 gol segnati e 28 subiti. Un vero e proprio capolavoro quello di Osimhen e compagni, che non hanno mai realmente subito una flessione, tracciando un cammino a dir poco perfetto. Ma adesso tocca pensare al futuro e riconfermarsi sarà ancora più complicato. E tra i nuovi protagonisti, ad esempio, oltre a Cristiano Giuntoli (approdato alla Juventus), non ci sarà nemmeno Spalletti. Al suo posto prenderà le redini della squadra Rudi Garcia.

Attori principali di questo capolavoro sono stati, ovviamente, i calciatori. Ed è per questo che sorge spontanea una domanda: ma i giocatori del Napoli hanno avuto un aumento di stipendio dopo lo Scudetto? Partiamo subito da un premio, ricevuto dalla squadra, subito dopo aver alzato al cielo il trofeo: si parla di 3,5 milioni di euro divisi tra i giocatori. Ora procediamo con ordine invece, in termini di ingaggi. Partiamo dalla porta e da Meret, estremo difensore dei partenopei. Il classe ’97 è legato al Napoli sino al 2024 ma l’intenzione, nelle prossime settimane, è quella di prolungare il contratto, sino ad arrivare a percepire 2.5 milioni di euro (rispetto al milione attuale).

Rrahmani, altro giocatore fondamentale in questo Napoli, a fine maggio ha prolungato il proprio contratto sino al 2027 e arriverà a percepire circa 1,8 milioni di euro. Più complessa poi, la situazione di Zielinski. Il centrocampista guadagna 3,5 milioni e il suo futuro è in bilico e con ogni probabilità lontano dalla Campania: per rimanere, probabilmente, dovrebbe ridurre il proprio ingaggio. Ci sono poi i casi Osimhen e Kvaratskhelia, il tandem più decisivo della scorsa Serie A.

Il Napoli e il nigeriano hanno un contratto sino al 2025: l’intenzione di De Laurentiis però, è quella di aumentare lo stipendio del calciatore già questa estate oltre che la durata della permanenza di Osimhen a Napoli (attualmente percepisce 4,5 milioni di euro). Anche per il georgiano la voglia è la stessa: bisognerà blindarlo per tenerlo in azzurro, e bisognerà anche aumentare il milione e mezzo attuale. Ma ecco gli stipendi di tutti i giocatori del Napoli.

NAPOLI: GLI STIPENDI DEI CALCIATORI

Osimhen – 4,5 milioni di euro

Lozano – 4,5 milioni di euro

Zielinski – 3,5 milioni di euro

Demme – 2,5 milioni di euro

Raspadori – 2,5 milioni di euro

Di Lorenzo – 2,3 milioni di euro

Anguissa – 2,2 milioni di euro

Politano – 2,2 milioni di euro

Mario Rui – 2,1 milioni di euro

Lobotka – 2 milioni di euro

Rrhamani – 1,8 milioni di euro

Simeone – 1,7 milioni di euro

Olivera – 1,5 milioni di euro

Elmas – 1,5 milioni di euro

Kvaratskhelia – 1,5 milioni di euro

Meret – 1 milioni di euro

Juan Jesus – 1 milioni di euro

Ostigard – 1 milioni di euro

Sirigu – 0,7 milioni di euro

Bereszynski – 0,5 milioni di euro

Zerbin – 0,3 milioni di euro

Gaetano – 0,1 milioni di euro

Marfella – 0,09 milioni di euro

Foto: LaPresse