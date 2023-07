F1, tensione Sainz-Gasly dopo il GP di Gran Bretagna: che cosa è successo a Silverstone

Non è stata una domenica felice per la Ferrari a Silverstone, sede dell’ultimo GP del Mondiale 2023 di F1 disputato sullo storico tracciato britannico. Le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz hanno terminato in nona e decima posizione, lontane dal podio e constatando la forza non solo della Red Bull, ma anche della Mercedes e di una sorprendente McLaren.

Un brutto colpo per le ambizioni della scuderia di Maranello che, reduce dai buoni riscontri in Austria, sperava di fare molto meglio nell’appuntamento inglese. La pista però del Regno Unito ha evidenziato le criticità della SF-23 e anche sul piano delle scelte strategiche il team non si è distinto per voglia di cogliere il risultato, agendo prettamente in chiave difensiva.

Amarezza per Sainz che, dopo la Safety Car, ha perso in un solo colpo tre posizioni, venendo superato dal messicano Sergio Perez (Red Bull), dal thailandese Alexander Albon (Williams) e dal compagno di squadra Leclerc. Pungolato nell’orgoglio, lo spagnolo ha lottato per mantenere la posizione che gli ha assicurato la zona punti, rispondendo agli attacchi del francese Pierre Gasly (Alpine). Una condotta però poco gradita dal transalpino, ritenendo oltre il limite alcune manovre.

Gasly, infatti, notato l’iberico in zona mista dopo la gara, si è avvicinato e l’ha avvisato in maniera molto decisa: “Non stringermi più così“. Un qualcosa immortalato dalle telecamere, con Sainz che in maniera sarcastica ha risposto: “Poverino”.

Di seguito il video dell’episodio:

VIDEO TENSIONE SAINZ-GASLY

⚠️ Visto desde otra TV, así ha sido la escena entre Gasly y Sainz. Gasly: “No me aprietes así, Carlos” Carlos: *sonríe* “Pobrecito.” *se ríe*pic.twitter.com/0R2UlIjbaC — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) July 9, 2023

