F1, Max Verstappen: “Una grande gara, un piacere guidare la Red Bull”

Tutto come da copione. Sole e pioggia non cambiano la sostanza perché a vincere è sempre Max Verstappen. L’olandese ha vinto il GP del Belgio, round del Mondiale 2023 di F1, ottenendo il decimo successo stagionale e il 45° in carriera. Nonostante Max sia stato arretrato di cinque posizioni in griglia per la sostituzione del cambio, è riuscito senza fatica a prendersi la vetta e nei fatti ha dominato. A segno ieri nella Sprint Race, il neerlandese ha dato seguito alla sua serie.

Grande giornata per la Red Bull, visto il secondo posto del messicano Sergio Perez a precedere un buon Charles Leclerc su Ferrari che si è portato a casa un podio significativo per la Rossa, nonostante l’evidente gap tecnico che la SF-23 ha rispetto ai principali rivali. Da sottolineare, infatti, questo riscontro a precedere la Mercedes del britannico Lewis Hamilton e l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso. Ritiro, invece, per l’altro ferrarista Carlos Sainz.

“Al via ho cercato di stare lontano dai guai, ben sapendo che in curva-1 c’è sempre un po’ di caos. All’inizio ho fatto fatica a superare per via del ‘treno DRS’, ma una volta creatasi l’occasione ho fatto valere la velocità della macchina e il nostro passo era decisamente buono“, ha commentato Verstappen.

“Nella fase centrale mi sono preso un bello spavento perché nel secondo settore ho rischiato di perdere la vettura, ma per fortuna non si è verificato. Spa è una pista molto esigente sulle gomme e, di conseguenza, si deve agire anche per evitare problematiche del genere. Nelle battute conclusive, ho cercato di non prendere rischi“, ha concluso Max.

Foto: LaPresse