F1, Max Verstappen: “Non avevamo tanti giri, fondamentale andare in pista al momento giusto”

Qualifiche o sprint shootout non fa differenza: Max Verstappen è sempre in pole position e condividerà la prima fila della Sprint Race del GP d’Austria a Spielberg con il compagno di scuderia Sergio Perez, tornato ad una buona competitività. Ferrari oggi invece più indietro, probabilmente anche per una pista non del tutto asciutta.

Queste le parole del campione del mondo a margine della sua pole “sprint”: “Credo sia andata bene, la pista è andata via via asciugandosi, quindi riuscivi a migliorarti giro dopo giro. L’importante era andare in pista al momento giusto, oggi non avevamo molti giri a disposizione, quindi ogni segmento in qualifica andava affrontato al meglio. La macchina aveva un buon bilanciamento, un buon equilibrio e sono contento di essere primo“.

“Non so perché oggi sia stato così diverso rispetto alla qualifica di ieri, la Ferrari era più vicina. Forse perché la pista non si è asciugata del tutto, ma la macchina è vel0ce e questa è la cosa più importante per noi. Oggi vedremo cosa riusciremo a fare su uno stint. In qualifica cerchiamo sempre di spingerci al limite, ma penso che anche in gara i limiti della pista saranno difficili da gestire“.

Foto: Lapresse