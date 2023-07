Classifica Tour de France 2023, quinta tappa: Hindley ribalta tutto ed è maglia gialla, Ciccone irrompe in top5!

Andata in archivio la quinta tappa dell’edizione 2023 del Tour De Franca. La frazione odierna, partita da Pau e giunta a Laruns, ha dato il via alle danze per quanto riguarda i Pirenei. Le montagne hanno monopolizzato la scena e gli uomini di classifica sono stati chiamati a dare una risposta sulle proprie possibilità. I corridori sono stati costretti a far ricorso alle proprie massime risorse per affrontare una frazione impegnativa.

Sono stati affrontati il Col de Soudet (15.2 km al 7,2%), il Col d’Ichère (4.2 km al 7%) e il Col de Marie Blanque (7.7 km all’8,6%), ultima salita di giornata posta a 18,5 km dall’arrivo. Sono stati coperti in totale 162,7 chilometri, in cui solo i primi 60 sono stati di pianura, dando modo al plotone di prepararsi al “peggio”.

Insomma, una tappa di montagna a tutti gli effetti che ha offerto vera battaglia tra gli uomini di classifica. Di seguito la classifica generale del Tour de France 2023 al termine della quinta tappa:

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE (dopo la quinta tappa)

1 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 22:15:12

2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:47

3 CICCONE Giulio Lidl – Trek 1:03

4 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:11

5 YATES Adam UAE Team Emirates 1:34

6 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 1:40

7 YATES Simon Team Jayco AlUla ,,

8 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 1:56

9 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers ,,

10 GAUDU David Groupama – FDJ ,,

11 WOODS Michael Israel – Premier Tech 2:15

12 BARDET Romain Team dsm – firmenich 2:36

13 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers ,,

14 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 3:13

15 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma ,,

16 KUSS Sepp Jumbo-Visma 3:15

17 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 3:34

18 BILBAO Pello Bahrain – Victorious ,,

19 CRAS Steff TotalEnergies ,,

20BERNAL Egan INEOS Grenadiers 4:00

21 MARTIN Guillaume Cofidis 4:32

22 MEINTJES Louis Intermarché – Circus – Wanty ,,

23 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 4:40

24 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 4:42

25 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma 5:16

26 BERTHET Clément AG2R Citroën Team 5:42

27 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 5:57

28 HAIG Jack Bahrain – Victorious 6:01

29 GALL Felix AG2R Citroën Team 6:02

30 ALAPHILIPPE Julian Soudal – Quick Step 7:10

31 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 7:11

32 TEUNS Dylan Israel – Premier Tech 7:28

33 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 8:26

34 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 9:51

35 HARPER Chris Team Jayco AlUla 10:00

36 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 14:57

37 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 16:18

38 JUNGELS Bob BORA – hansgrohe 16:57

39 HAMILTON Chris Team dsm – firmenich 17:06

40 DINHAM Matthew Team dsm – firmenich 18:26

41 GUERREIRO Ruben Movistar Team 19:02

42 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 20:52

43 GALLOPIN Tony Lidl – Trek 21:13

44 JORGENSON Matteo Movistar Team 23:12

45 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 24:55

46 FRAILE Omar INEOS Grenadiers 26:18

47 VAN BAARLE Dylan Jumbo-Visma 26:22

48 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 26:29

49 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 27:22

50 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 28:27

52 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates ,,

54 LAFAY Victor Cofidis 27:27

55 IZAGIRRE Gorka Movistar Team 27:46

56 ARANBURU Alex Movistar Team 28:22

58 CALMEJANE Lilian Intermarché – Circus – Wanty 28:43

59 HOULE Hugo Israel – Premier Tech 29:58

60 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 30:16

61 PEDRERO Antonio Movistar Team 30:44

62 CHAVES Esteban EF Education-EasyPost 31:04

63 NEILANDS Krists Israel – Premier Tech 31:09

64 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 31:19

65 MÜHLBERGER Gregor Movistar Team 31:38

66 IZAGIRRE Ion Cofidis 31:44

67 ZIMMERMANN Georg Intermarché – Circus – Wanty 32:09

68 URÁN Rigoberto EF Education-EasyPost 32:27

69 STRONG Corbin Israel – Premier Tech 32:58

70 KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 33:45

71 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 34:02

72 GESCHKE Simon Cofidis 34:25

73 PACHER Quentin Groupama – FDJ 34:40

74 DE LA CRUZ David Astana Qazaqstan Team 35:28

75 LOUVEL Matis Team Arkéa Samsic 35:29

76 COSTA Rui Intermarché – Circus – Wanty 35:33

77 PEREZ Anthony Cofidis 36:01

78 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team ,,

79 CHAMPOUSSIN Clément Team Arkéa Samsic 36:13

80 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 36:20

81 DELAPLACE Anthony Team Arkéa Samsic 37:32

82VAN HOOYDONCK Nathan Jumbo-Visma 37:51

83 HERMANS Quinten Alpecin-Deceuninck 38:54

84 CRADDOCK Lawson Team Jayco AlUla 39:17

85 POELS Wout Bahrain – Victorious 40:23

86 VAN DEN BERG Lars Groupama – FDJ 40:34

87 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 40:56

88 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 41:01

89 BOASSON HAGEN Edvald TotalEnergies 41:13

90 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck 42:08

91 VERMAERKE Kevin Team dsm – firmenich 43:32

92 CHARMIG Anthon Uno-X Pro Cycling Team 44:07

93 EENKHOORN Pascal Lotto Dstny 44:52

94 HALLER Marco BORA – hansgrohe 45:01

95 CLARKE Simon Israel – Premier Tech 45:07

96 SOLER Marc UAE Team Emirates 45:09

97 DEWULF Stan AG2R Citroën Team 45:24

98 SHAW James EF Education-EasyPost 45:34

99 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 45:58

100 PETERS Nans AG2R Citroën Team 46:26

101 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 46:41

102 ASGREEN Kasper Soudal – Quick Step 47:11

103 TURNER Ben INEOS Grenadiers 47:37

104 GREGAARD Jonas Uno-X Pro Cycling Team 47:55

105 POLITT Nils BORA – hansgrohe 48:36

106 GIRMAY Biniam Intermarché – Circus – Wanty 48:38

107 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Pro Cycling Team 49:29

108 DEVENYNS Dries Soudal – Quick Step 49:34

109 TURGIS Anthony TotalEnergies 50:19

110 OSS Daniel TotalEnergies 50:22

111 GOGL Michael Alpecin-Deceuninck 50:24

112 ARNDT Nikias Bahrain – Victorious 50:33

113 FERRON Valentin TotalEnergies 51:00

114 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 51:12

115 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 51:35

116 GUGLIELMI Simon Team Arkéa Samsic 52:17

117 TEUNISSEN Mike Intermarché – Circus – Wanty 52:39

118 CORT Magnus EF Education-EasyPost 52:48

119 COQUARD Bryan Cofidis 53:00

120 KIRSCH Alex Lidl – Trek ,,

121 BIERMANS Jenthe Team Arkéa Samsic ,,

122 LATOUR Pierre TotalEnergies 53:40

123 TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team 54:23

124 STUYVEN Jasper Lidl – Trek 54:29

125 JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla 55:26

126 NAESEN Oliver AG2R Citroën Team 55:28

127 RICKAERT Jonas Alpecin-Deceuninck ,,

128 KRAGH ANDERSEN Søren Alpecin-Deceuninck ,,

129 BOIVIN Guillaume Israel – Premier Tech ,,

130 AMADOR Andrey EF Education-EasyPost 55:38

131 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe 55:41

132 LAENGEN Vegard Stake UAE Team Emirates ,,

133 DILLIER Silvan Alpecin-Deceuninck 55:42

134 VERMEERSCH Florian Lotto Dstny 55:46

135 TILLER Rasmus Uno-X Pro Cycling Team 55:50

136 SAGAN Peter TotalEnergies 56:49

137 MEZGEC Luka Team Jayco AlUla 57:15

138 SMITH Dion Intermarché – Circus – Wanty 57:31

139 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team 57:40

140 CAVAGNA Rémi Soudal – Quick Step 59:29

141 ZINGLE Axel Cofidis 59:33

142 EEKHOFF Nils Team dsm – firmenich 1:00:10

143 PETIT Adrien Intermarché – Circus – Wanty 1:00:21

144 SIMMONS Quinn Lidl – Trek 1:01:22

145 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates 1:01:24

146 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 1:01:28

147 KRISTOFF Alexander Uno-X Pro Cycling Team 1:02:31

148 WELSFORD Sam Team dsm – firmenich ,,

149 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 1:02:41

150 REINDERS Elmar Team Jayco AlUla ,,

151 MEEUS Jordi BORA – hansgrohe 1:02:57

152 MOZZATO Luca Team Arkéa Samsic 1:03:06

153 EWAN Caleb Lotto Dstny 1:03:10

154 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Pro Cycling Team 1:03:11

155 EDMONDSON Alex Team dsm – firmenich 1:04:22

156 DURBRIDGE Luke Team Jayco AlUla 1:04:32

157 DECLERCQ Tim Soudal – Quick Step 1:05:43

158 DEGENKOLB John Team dsm – firmenich 1:05:45

159 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 1:05:54

160 FRISON Frederik Lotto Dstny 1:05:58

161 SINKELDAM Ramon Alpecin-Deceuninck 1:06:04

162 PICHON Laurent Team Arkéa Samsic 1:06:52

163 MØRKØV Michael Soudal – Quick Step 1:07:25

164 JAKOBSEN Fabio Soudal – Quick Step ,,

165 LAMPAERT Yves Soudal – Quick Step 1:07:30

166 RENARD Alexis Cofidis 1:08:22

167 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 1:13:53

168 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team 1:15:24

169 BOL Cees Astana Qazaqstan Team ,,

170 DE BUYST Jasper Lotto Dstny 1:16:52

171 MOSCON Gianni Astana Qazaqstan Team 1:16:56

172 FEDOROV Yevgeniy Astana Qazaqstan Team 1:18:20

Foto: LaPresse