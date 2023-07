Classifica GPM Tour de France 2023: l’apoteosi di Giulio Ciccone in maglia a pois! Staccati Gall e Vingegaard

Giulio Ciccone ha vinto la classifica degli scalatori al Tour de France 2023. Il ciclista italiano si è imposto nella graduatoria dei GPM e domenica 23 luglio salirà sul podio di Parigi indossando la prestigiosa, ambita e iconica maglia a pois. L’abruzzese ha interpretato benissimo la Grande Boucle, proprio con l’intento di raggiungere questo obiettivo e ha riportato questa casacca nel Bel Paese a 31 anni di distanza dall’ultimo sigillo di Claudio Chiappucci.

Giulio Ciccone ha chiuso con 105 punti, distanziando l’austriaco Felix Gall (92) e il danese Jonas Vingegaard (89 per il trionfatore della Grande Boucle). Il portacolori della Trek-Lidl ha indossato il simbolo del primato per sei giorni e ha fatto il bis dopo essersi imposto in questo tipo di graduatoria anche al Giro d’Italia nel 2019, ora l’obiettivo è di completare la tripletta alla Vuelta di Spagna. Di seguito la classifica dei GPM al Tour de France 2023.

CLASSIFICA GPM TOUR DE FRANCE (MAGLIA A POIS)

1 1 – CICCONE Giulio Lidl – Trek 105

2 2 – GALL Felix AG2R Citroën Team 92

3 3 – VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 89

4 4 – POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 58

5 5 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 55

6 6 – YATES Simon Team Jayco AlUla 44

7 7 – JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team 38

8 8 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 31

9 9 – KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers 30

10 13 ▲3 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 29

